iPhone 12 Pro je v Indii tak drahé, že se místním vyplatí nákup v zahraničí

Apple nedávno představil čtyři nové iPhony, nicméně od tohoto pátku se prodávají jen dva z nich – iPhone 12 a iPhone 12 Pro. Během listopadu se k nim přidá ještě iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro Max. V Indii ale iPhone 12 Pro vychází hodně draze.

Zatímco cena iPhone 12 pro indický trh v nejlevnější variantě je 69 900 indických rupií (21 800 Kč) a vychází tedy levněji, než v České republice, u modelu iPhone 12 Pro už je to 119 000 rupií (v přepočtu je to zhruba 37 tisíc Kč oproti 29 990 Kč v ČR). To, že si Apple za svá zařízení rád nechá zaplatit, není žádnou novinkou. Nicméně iPhone 12 Pro je v Indii suverénně nejdražší.

Pokud bychom srovnávali například s Dubají, tak tam pořídíte iPhone 12 Pro o více než 10 000 Kč levněji. Tohle tedy už vypadá jako docela dobrý důvod pro nasednutí do letadla a nákup zařízení v jiné zemi. Jak by to vyšlo finančně?

Let z Dillí nebo Kalkaty do Dubaje a zpět vyjde na zhruba 5 500 Kč. Takže i po přičtení nějakých dalších výdajů to vypadá, že cesta pro nový iPhone do cizí země se některým Indům může vyplatit.

Jedná se samozřejmě pouze o hypotetickou úvahu. V aktuální situaci, která cestování mezi zeměmi zrovna nepřeje, asi nebude pro většinu lidí let do Dubaje nijak lákavý. Na tomto příkladu je však dobře vidět, jak absurdně drahé jsou iPhony právě na indickém trhu. Je to částečně způsobeno vysokými daněmi a clem v Indii, nicméně důvodem určitě bude také to, že iPhony se i přes své vysoké ceny v Indii stále prodávají velmi dobře.