iPhone 12 nabídne výrazně lepší stabilizaci obrazu. V roce 2022 se počítá s periskopem

Podle vícero neoficiálních zpráv dostane zadní fotoaparát high-endového modelu iPhonu 12 několik významných vylepšení včetně větších senzorů, které zachycují více světla pro lepší kvalitu obrazu. Nyní se k těmto zprávám přidal uznávaný analytik Applu Ming-Chi Kuo, podle kterého bude zmíněný model disponovat také technologií stabilizace obrazu s posunem senzoru. Kromě toho predikuje, že minimálně jeden model iPhonu pro rok 2022 bude vybaven periskopovým objektivem schopným pěti nebo desetinásobného optického zoomu.

Technologie posunu senzoru by mohla stabilizaci obrazu přinést do ultraširokoúhlého objektivu, přičemž jako první by ji měl mít letošní nejvyšší 6,7palcový model iPhonu 12. Modely iPhone 11 Pro a Pro Max disponují optickou stabilizací obrazu jak pro fotografie, tak video, avšak jen při použití širokoúhlého objektivu nebo teleobjektivu. Technologie posunu senzoru by pro toto poskytla řešení, jelikož stabilizace by byla aplikována na samotný senzor fotoaparátu a nezávisela tak na konkrétním objektivu.

Až 10x optický zoom

Analytik též předpovídá, že minimálně jeden model iPhonu pro rok 2022 bude mít periskopový objektiv, který by měl umožnit pěti či dokonce desetinásobné optické přiblížení (desetinásobný zoom má v současnosti pouze Huawei P40 Pro Plus). iPhony v současnosti „umí“ maximálně dvojnásobný optický a desetinásobný digitální zoom.

Kuo dodává, že periskopový objektiv bude společným dílem Applu a tchajwanské společnosti Genius Electronic Optical.