iPhone 11 by se brzy mohl dočkat podpory speciálního fotopříslušenství

Pro jablečné telefony není doplňkové příslušenství pro focení ničím neobvyklým. Svůj fotografický um si doposud mohou majitelé iPhonu vylepšit skrze příslušenství podporující technologii Bluetooth. Tomu by však mělo být zadostiučiněno s nejnovějšími smartphony od Applu.

Nová možnost připojení dodatečného příslušenství by v následujících měsících mohlo přinést velké zjednodušení. Připojit by se tak daly nejen svítilny, ale i blesk, a to vše za pomocí Lightning konektoru a pod taktovkou licencovaného programu „Made for iPhone“.

Tím by mělo dojít k výraznému zlepšení kompatibility a možnosti využít příslušenství třetích stran v kombinaci s nativní aplikací pro focení bez jakéhokoliv zpoždění. Zatím jsou všechny dodatečné doplňky ve vývoji a bude ještě nějakou dobu trvat, než jim Apple dá zelenou. Dočkat bychom se tak mohli krytu s baterií a svítilnou v jednom elegantním provedení, ale pouze u posledních modelů iPhonů 11.





Jak vnímáte focení iPhonem? Dokázali byste využít potenciál chystaného příslušenství, nebo jste spokojení s tím, co aktuální řada nabízí?