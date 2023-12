iPad Pro dostane skvělou novinku. Inspiruje se iPhonem

Apple údajně zvažuje nasazení technologie MagSafe do iPadu Pro

Dočkat bychom se mohli už v příštím roce

Jakou konkrétní podobu bude mít MagSafe prozatím není jasné

Rok 2020 byl pro chytré telefony od Applu v jedné věci přelomový – gigant z Cupertina představil své magnetické bezdrátové nabíjení MagSafe v rámci iPhonu. Ačkoli se fakticky jednalo o drobnost, v praxi jsou možnosti magnetů na zádech telefonu poměrně široké. Už například není potřeba řešit uchycení smartphonu do různých držáků, správnou pozici nabíjecí cívky pro bezdrátové nabíjení či kabely navíc pro powerbanky. Podle tvrzení serveru MacRumors to vypadá, že MagSafe nezůstane exkluzivní jen pro iPhone.

MagSafe možná zamíří do iPadu Pro

Už v roce 2021 známý novinář Mark Gurman spekuloval o tom, že Apple chystá nasazení skleněných zad pro iPad Pro, která by umožnila bezdrátové nabíjení. K tomu až dosud sice nedošlo, nicméně myšlenky se Apple údajně nevzdal a stále se prý chystá nasadit bezdrátové nabíjení s podporou MagSafe mezi nejvybavenější modely iPadů. Nové 11,1″ a 13″ modely iPadu Pro s OLED displeji jsou naplánovány na rok 2024 a očekává se, že v rámci této aktualizace dostanou zařízení nový design. Apple neaktualizoval vzhled iPadu Pro již několik let, tudíž je nejvyšší čas na nějakou změnu.

Skleněná záda by iPad Pro učinila náchylnějším k poškození při pádu, podobně jako je tomu u iPhonu, ale umožnila by také nové bezdrátové příslušenství a společnou nabíječku MagSafe, která by fungovala pro iPhone i iPad. iPad by také pravděpodobně fungoval s 15W magnetickými nabíječkami Qi2, které dodávají výrobci třetích stran. Nabíjení o výkonu 15 W přes MagSafe by sice bylo pomalejší než kabelové nabíjení přes USB-C, ale majitelům zařízení Apple by v případě nouze poskytlo více možností nabíjení.

Je také rovněž možné, že iPad Pro dostane nabíjení MagSafe ve stylu magnetické nabíječky podobné Macu, než bezdrátového nabíjení ve stylu iPhonu. Pro jakou variantu se nakonec Apple rozhodně není jasné.