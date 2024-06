iOS 18 umí skrýt popisky ikon na ploše. Stačí vám k tomu čtyři kliknutí

iOS 18 přinese řadu více či méně viditelných změn a možností přizpůsobení

Konečně půjde například skrýt názvy jednotlivých aplikací na domovské obrazovce

V první beta verzi to lze jen při výběru velkých ikon, ale není vyloučeno, že se tato možnost ještě rozšíří

Dalo by se bez nadsázky říci, že iOS 18 bude pro Apple i uživatele takovou malou designovou revolucí. Dlouhá léta platilo, že gigant z Cupertina zkrátka ví nejlépe, jak mají chytré telefony vypadat a nenechal si do toho příliš mluvit. V posledních letech ovšem začal svá striktní pravidla rozvolňovat a umožňuje uživatelům čím dál tím větší možnosti pro přizpůsobení systému dle jejich preferencí. S aktualizací operačního systému iOS 18, která ve finální verzi dorazí v druhé polovině září, přijde další vlna možností, jak si vizuálně upravit systém.

Velké ikony bez popisků

Řeč je o možnosti vypnout názvy ikon aplikací, které máte na ploše či plochách. Až doposud platilo, že bez popisku aplikace zkrátka být nemůže. Kdo nicméně ikony rozezná i poslepu a preferuje čistý vzhled, například kvůli zvolené tapetě, může si jednotlivé popisky jednoduše vypnout. Na domovské obrazovce stačí podržet prst na volném místě, klepnout na tlačítko Upravit v levém horním rohu, dále na Přizpůsobit a ve spodní nabídce zvolit možnost velkých ikon. Rázem vaše plocha získá mnohem čistější vzhled.

Za současného stavu není možné skrýt názvy a udržet ikony aplikací malé, ale to by se mohlo v následujících beta verzích ještě změnit. Kromě skrytí názvů aplikací patří mezi další nové možnosti přizpůsobení domovské obrazovky v systému iOS 18 možnost umístit ikony aplikací kamkoli a vytvářet tak prázdná místa, nebo možnost nastavit jiný odstín ikon aplikací, třeba podle barvy tapety. Poslední třešničkou na dortu je možnost aktivace tmavého režimu pro aplikace. To zatím podporují pouze ty systémové a od Applu, ale postupně se podpora této novinky rozšíří i do aplikací třetích stran.

Novinek je zkrátka velmi mnoho a dá předpokládat, že testeři budou objevovat další vychytávky, které si pro nás Apple připravil, avšak na nabité úvodní keynote jim z časových důvodů nevěnoval dostatečný prostor.