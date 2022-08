Intel, nebo ARM? Microsoft údajně na podzim sloučí řady Surface Pro a Pro X

Microsoft na konci loňského roku představil osmou generaci svého hybridního počítače Surface Pro, která v rámci řady přinesla největší proměnu za posledních 6 let. Design tohoto stroje se výrazně přiblížil modelové řadě Surface Pro X, do které Microsoft nasazuje namísto procesorů od Intelu lehce upravené Snapdragony od Qualcommu. Dosud v Redmondu obě řady Surface Pro oddělovali, avšak letos na podzim by mělo dojít k poměrně významnému zvratu.

Been hearing from my sources for a while now that MS is planning to merge the Surface Pro X under the main Surface Pro line this fall, meaning the Surface Pro "9" will be available in both Intel and ARM flavors for the first time. Big milestone for WoA!

— Zac Bowden (@zacbowden) August 28, 2022