Intel a AMD spojují síly proti ARMu. Chtějí ochránit uvadající platformu x86

ARMové procesory chtějí ve světě Windows ohrozit pozici platformy x86

Intel a AMD v rámci nové iniciativy x86 Ecosystem Advisory Group vyrážejí do protiútoku

Cílem iniciativy je sjednocení vývoje architektury ve prospěch lepší interoperability

Qualcomm na konci loňského roku zahájil útok na zdánlivě neochvějnou pozici x86 procesorů ve světě Windows. Představil totiž ARMový počítačový procesor Snapdragon X Elite pyšnící se vysokým výkonem, efektivním chodem a silnou neurální jednotkou schopnou utáhnout lokální AI výpočty. Microsoftu se tento čip zalíbil natolik, že ve Windows začal poměrně okatě upřednostňovat architekturu ARM nad x86. A to se pochopitelně Intelu ani AMD nelíbí.

Intel, AMD a další firmy spojují síly kvůli ochraně platformy x86

Na letošní rok Intel rozhodně nebude vzpomínat v dobrém. Ve vývoji a výrobě vlastních procesorů tápe, a proto musel přenechat část produkce konkurenčnímu TSMC. Firma se také potopila do finanční ztráty, v důsledku čehož byla nucena propustit 15 tisíc zaměstnanců. Poslední hořkou pilulkou se pak staly hromadně „umírající“ desktopové procesory 13. a 14. generace a s tím spojené kompenzace postiženým majitelům.

Oproti tomu působí vzestup ARMu do světa Windows jako svěží vítr, zvláště pak, když za ním stojí společnost Qualcomm, kterou finanční problémy netrápí, a dokonce se spekuluje, že by mohla od Intelu některé aktivity odkoupit. Mimo to se také hovoří o tom, že by do světa počítačových procesorů mohly promluvit společnosti MediaTek a Nvidia. Nelze se tak divit, že platformě x86 jsou pomalu vystavovány nekrology, a právě proti tomu chce bojovat nová iniciativa x86 Ecosystem Advisory Group.

Členy tohoto uskupení se staly jednak společnosti Intel a AMD, ale i spousta dalších velkých technologických firem – Microsoft, Google, Meta, Lenovo, Dell, HP, RedHat, Oracle a další. Nad touto skupinou budou dále bdít velká jména Tim Sweeney a Linus Torvalds. Cílem iniciativy je netříštit vývoj platformy x86, ale naopak vytvářet jednotné sady instrukcí a architektonických rozhraní, což napomůže větší předvídatelnosti, lepší kompatibilitě a konzistenci napříč všemi x86 produkty.

To ovšem neznamená, že procesory od Intelu a od AMD budou v budoucnu totožné – spolupráce se týká především samotné architektury, vývoj procesorových jader a jejich kombinace už bude v kompetenci každé firmy zvlášť.