Polovodičová senzace na obzoru? Qualcomm prý přemýšlí nad koupí Intelu

Intel řeší hromady problémů ve financích, výrobě i vývoji čipů

Polovodičový gigant hledá různá řešení, jedním z nich je vyčlenění továren do dceřiné firmy

Nad oslabeným Intelem krouží první supi, o akvizici firmy údajně projevil zájem Qualcomm

Intel se v poslední době topí ve velkých problémech – firmě se nedaří ani po finanční stránce, ani v oblasti výroby a vývoje. Polovodičový gigant hledá z této nelehké situace různá východiska, jeho oslabená pozice mezitím začíná pomalu lákat „supy“.

Intel chce odštěpit výrobu procesorů

Na letošní rok Intel nebude vzpomínat v dobrém. V uplynulém kvartále skončil v obří ztrátě 1,6 miliard dolarů, v důsledku čehož byl nucen propustit 15 tisíc zaměstnanců. Mimo to se americký gigant musí vypořádávat s výrobními problémy při přechodu na modernější výrobní procesy – firma údajně některé procesy zcela zrušila, a jiné odložila. Významnou část produkce budoucích notebookových procesorů byl Intel nucen přenechat tchajwanskému TSMC.

V minulém týdnu pronikly na veřejnost detaily ohledně změny budoucí strategie spočívající ve vyčlenění továren do samostatné dceřiné firmy Intel Foundry. Ta by měla fungovat podobně jako TSMC, tedy měla by poskytovat zakázkovou výrobu čipů nejen pro samotný Intel, ale i pro jiné společnosti. Kvůli plánovanému odštěpení údajně Intel pozastavil výstavbu nových továren v Polsku a Německu – o její obnově údajně rozhodne až poptávka po nových čipech.

O Intel má údajně zájem Qualcomm

Přestože se Intel snaží dostat se ze současného marasmu různými cestami, na obzoru se objevuje ještě odvážnější řešení – podle deníku Wall Street Journal má údajně o Intel zájem konkurenční Qualcomm. V tuto chvíli není jisté, zda si Qualcomm dělá zálusk pouze na některé části Intelu nebo rovnou na celou firmu, nicméně první oťukávání obou firem prý již proběhlo.

Qualcomm se proslavil jako tvůrce čipových sad a modemů pro mobilní zařízení, v poslední době se ale začíná prosazovat i ve světě počítačů. Díky akvizici startupu Nuvia v roce 2021 stvořil výkonné a efektivní počítačové procesory Snapdragon X Elite a X Plus, na nichž Microsoft založil novou generaci počítačů Copilot+ PC s podporou umělé inteligence přímo na zařízení.

Procesory od Qualcommu jsou na rozdíl od Intelu postavené na architektuře ARM, která se neúspěšně pokoušela proniknout do světa počítačů s Windows již před mnoha lety. Před čtyřmi roky ale tuto architekturu úspěšně ve svých počítačích nasadil Apple a tím zavelel k obratu i ve světě Windows. V něm jsou stále dominantní X86/64 procesory od Intelu a od AMD, Qualcomm ale se svými ARMovými Snapdragony významně vystrkuje růžky.

Pokud by Qualcomm skutečně Intel koupil, jednalo by se o překvapivé vítězství mobilní architektury ARM nad letitým hegemonem „Wintel“. V tuto chvíli je ale o případné akvizici předčasné hovořit – jednak jsou jednání zatím pouze v počátečních fázích, a také by do tohoto obchodu velmi výrazně promluvily regulační orgány. Ty před čtyřmi lety zastavily pokus společnosti Nvidia koupit firmu ARM Holdings, a aktuální koketování Qualcommu s Intelem by se nepochybně dostalo pod jejich ostrý drobnohled.