Infinix na CESu představil nové technologie: měnící se kryty i lepší výdrž baterie

Na veletrhu CES v Las Vegas je přítomný také čínský výrobce Infinix

Představil tam trojici nových technologií, které se týkají především baterií

Kdy se dočkáme uvedení do praxe prozatím nevíme

Čínská značka Infinix se v posledních letech snaží prosadit na českém trhu proti zavedeným značkám a do značné míry se jí to i daří. K tomu nicméně potřebuje mít v rukávu nějaké ty trumfy, které by znamenaly konkurenční výhodu. Přesně takové firma prezentovala na veletrhu CES v Las Vegas. Technologie E-Color Shift dokáže měnit barvy a motivy panelu na zádech telefonu, AirCharge přinese podporu bezkontaktního nabíjení a Extreme-Temp Battery zase umožní telefonům fungovat v extrémně nízkých teplotách.

Trojice novinek pro telefony Infinix

E-Color Shift postavená na technologii E Ink Prism 3 přináší revoluční možnosti personalizace telefonu prostřednictvím změny barev a motivů na zadním krytu. Tato technologie funguje na podobném principu jako elektronický inkoust, ovšem na rozdíl od běžných řešení není monochromatická a její struktura obsahuje barevné částice. Každá barva má jiný náboj a změnami napětí ve struktuře se požadované částice přesunou do popředí, čímž na její ploše vznikne prakticky libovolný barevný obraz. Ten je navíc stálý a jeho udržení nevyžaduje žádnou energii.

Technologie AirCharge otevírá nové možnosti nabíjení telefonů. Zatímco tradiční bezdrátový model vyžaduje položení zařízení na nabíjecí podložku, AirCharge dokáže telefon nabíjet i ve chvíli, kdy jej má uživatel v ruce a aktivně ho používá. Díky technologii založené na vícecívkové magnetické rezonanci a adaptivních algoritmech dokáže AirCharge bezkontaktně nabíjet na vzdálenost až 20 centimetrů při náklonu až 60 stupňů. Technologie dosahuje výkonu 7,5 W, funguje na frekvencích pod 6,78 MHz a používá ochranné prvky zabraňující přetížení a poškození nabíječky i napájeného zařízení.

Třetí novinkou je technologie Extreme-Temp Battery, kterou Infinix vyvinul ve spolupráci se svými partnery, aby překonal teplotní omezení běžných lithium-iontových akumulátorů. Nové baterie jsou díky inovacím v elektrolytu a elektrodách schopné fungovat v hlubokém mrazu až do −40 °C i ve vysokých teplotách až do 60 °C, aniž by utrpěl jejich výkon a výdrž. Celkem tak disponují stostupňovým pásmem spolehlivého provozu. Kdy se dočkáme nasazení v praxi bohužel už Infinix nezmínil.