Ideální dárek. Populární iPad 10.9 teď seženete v rekordní slevě za 8 790 Kč

iPad 10.9 je k mání za historicky nejnižší cenu

Může být váš už za 8 790 Kč

Pro leckoho je tak kandidátem na ideální vánoční dárek

Základní iPad 10.9 je nejprodávanějším tabletem od Applu a není se čemu divit. Má ideální velikost, není drahý, je spolehlivý a vydrží roky. Teď ho navíc koupíte za nejlepší cenu, co se kdy prodával. I díky tomu se z něj stává přímo ideální dárek pod vánoční stromeček.

Nejvýhodněji na trhu

iPad 10.9 teď může být váš už za 8 790 Kč, běžná cena na oficiálních stránkách je přitom 9 990 Kč. Jde o historicky nejnižší cenu, takhle levně ho ale koupíte jedině u Mobil Pohotovosti. Ta má totiž tablet ve slevě, navíc ale nabízí možnost si cenu snížit ještě o dalších 500 Kč díky bonusu k výkupu. Bonus dokonce platí i na 256GB model a také na variantu Wi-Fi + Cellular.

10,9palcový iPad je přitom přímo ideálním tabletem pro děti, studenty a třeba i prarodiče. Má zajištěnou podporu budoucích aktualizací iOS na roky dopředu, nabízí ideálně velký displej, podporuje Apple Penci, disponuje USB-C portem, vydrží 10 hodin přehrávání filmů a nechybí mu například ani stereo reproduktory.

Do 30 minut připravený k vyzvednutí

Dostupný je ve čtyřech barevných variantách, přičemž Mobil Pohotovost má skladem všechny, a to na všech pobočkách. Pokud si tedy iPad objednáte, bude připravený do 30 minut k vyzvednutí, nebo ho můžete mít do druhého dne u sebe na adrese.