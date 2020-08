Huawei si patentoval telefon se druhým displejem na zadní straně

Huawei si u čínského patentového úřadu nechal patentovat telefon se sekundárním displejem umístěným mezi čtyřmi zadními fotoaparáty. Patent objevil nizozemský technologický web LetsGoDigital a následně podle dostupných informací připravil konceptové obrázky.

Dokument k patentu ukazuje tři varianty stejného designu – verzi s displejem mezi čtyřmi fotoaparáty a verze s displejem pod a nad fotografickým modulem. Druhá a třetí varianta se od první liší vertikální orientací modulu a poloviční velikostí obrazovky.

Využití sekundárního displeje se nabízí – mohla by ukazovat čas, notifikace, informace o počasí a další základní informace, které se mohou zobrazovat na Always-on displeji.

Koncept telefonu se zadním displejem není nový

Druhá obrazovka na zadní straně smartphonu není ničím převratným, v minulosti s tímto designem experimentovaly například společnosti Meizu nebo Nubia. Před třemi lety vydaný telefon Meizu Pro 7 Plus disponoval zadním displejem ne nepodobným druhé variantě patentu Huawei, Nubia zase loni uvedla na trh Nubii Z20, která druhou obrazovkou s úhlopříčkou 5,1 palců tento koncept dovedla do (logického) extrému. Ani jeden z telefonů (stejně jako jiné dvoudisplejové smartphony) však díru do světa neudělal.