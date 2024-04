Huawei Pura 70 oficiálně: nová řada smartphonů má odvážný design a perfektní výbavu

Značka Huawei přivádí na trhu novou rodinu smartphonů Pura 70

Tvoří ji čtyři modely s podobným designem a stejným čipsetem

Vrcholná varianta Ultra se chlubí výsuvným objektivem

Nechybí ani umělá inteligence, satelitní konektivita, bezdrátové nabíjení či voděodolnost

Příští měsíc to bude pět let od chvíle, kdy na společnost Huawei dopadl velký americký ban. Zpočátku se zdálo, že čínská firma nadobro opustí byznys se smartphony, nicméně nyní se zjevně nadechuje k novému životu. Už v loňském roce přivedla na trh několik zajímavých telefonů, a nyní přichází se zbrusu novou vlajkovou řadou Pura 70, se kterou bude chtít dát jasně najevo, že se šerif vrací do města.

Huawei Pura 70: čtyři nové telefony s tajemným čipsetem

Nová rodina telefonů má hned od svého počátku čtyři členy. O tom, že se jedná o sourozence, není pochyb – celá čtveřice totiž sdílí zajímavý design reprezentovaný trojúhelníkovým fotomodulem na zádech. Společným jmenovatelem všech čtyř modelů je také voděodolnost splňující krytí IP68 a tajemný čipset Kirin 9010.

Výrobce detaily o svém čipsetu úspěšně tají (pravděpodobně nechce přitahovat americké oči), neshodnou se na nich ani různé renomované zdroje. Server Android Authority tvrdí, že v čipsetu se nachází hned 12 procesorových jader, avšak podle serveru GSMArena jich má být „pouze“ osm:

1 × hlavní jádro s taktem 2,3 GHz

3 × střední jádro s taktem 2,18 GHz

4 × efektivní jádro s taktem 1,55 GHz

Takty jader jsou oproti současným moderním čipsetům o dost nižší, navíc neznáme ani použitý výrobní proces. Věříme ale, že čipset nabídne dostatek výkonu, a to nejen v procesorové části. Huawei se rovněž chlubí schopností spouštět přímo na čipsetu velké jazykové modely, především vlastní model Pangu LLM.

Umělá inteligence tak v řadě Pura 70 chybět nebude, stejně tak nebudeme ochuzeni ani o 5G konektivitu a plné zastoupení moderních bezdrátových standardů jako je Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 nebo NFC. Dva nejvýše postavené modely se dokonce chlubí podporou satelitní konektivity.

Huawei Pura 70 Ultra: vlajková loď s výsuvným objektivem

Vrcholem současné nabídky Huawei je smartphone Pura 70 Ultra. Po stránce designu vypadá stejně jako jeho levnější sourozenci, ovšem v některých prvcích výbavy má lehce navrch. Nejvíce je to patrné na fotoaparátu – hlavní snímač tohoto modelu má totiž fyzickou velikost 1″ a navíc disponuje výsuvnou optikou. Nikoliv však za účelem zoomu (ohnisková vzdálenost má pevnou hodnotu 22,5 mm), ale kvůli variabilní cloně, která umí plynule měnit světelnost objektivu v rozmezí f/1.6-4.0. Mechanická část má podle Huawei vydržet více než 300 tisíc vysunutí a zasunutí.

Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů, stejně jako teleobjektiv s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1. Přibližovací kamerka zároveň slouží pro tvorbu makro snímků, a to od vzdálenosti 5 cm. Posledním fotoaparátem do party je 40Mpx „širokáč“ se světelností f/2.2. O zpracování fotografií se stará vlastní engine Xmage, k dispozici je ale také technologie XD Motion, která pomáhá k bleskurychlému ostření rychle se pohybujících objektů. Důkazem mají být ostré snímky automobilu pohybujícího se rychlostí přes 300 km/h.

K pořizování portrétních snímků u Huawei Pura 70 Ultra slouží 13Mpx širokoúhlá kamerka se světelností f/2.4. Je vsazena do kruhového výřezu displeje, který se pyšní dechberoucími parametry – úhlopříčkou 6,8″, rozlišením 1 260 × 2 844 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz (1 440 Hz PWM) a plným pokrytím gamutu DCI-P3. Obrazovku kryje ochranné sklo Kunlun Glass.

Zadní strana je vyrobena z veganské kůže, celý telefon má rozměry 162,2 × 75,1 × 8,4 mm a váží 226 gramů. Akumulátor se pyšní kapacitou 5 200 mAh a podporou rychlého (100 wattů) i bezdrátového nabíjení (80 wattů). Telefon se umí o energii i podělit, a to jak kabelem, tak i bezdrátově.

Huawei Pura 70 Pro a 70 Pro+: podobná výbava bez výsuvné kamerky

Níže postavené modely Huawei Pura 70 Pro a 70 Pro+ se modelu Ultra velmi podobají, a to nejen vzhledem, ale i částí výbavy – stejné jsou rozměry, displej, použitý čipset, voděodolnost i bezdrátová konektivita. Hlavní rozdíl hledejme ve fotoaparátu, který mají obě „Pro“ varianty totožný:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a proměnlivou clonou f/1.4-f/4.0 (bez mechanického vysouvání)

48Mpx periskopický s optickou stabilizací, 3,5× přiblížením, světelností f/2.1 a režimem makro

12,5Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

Fotovýbavu uzavírá 13Mpx selfie kamerka se světelností f/2.4. Akumulátor obou telefonů se pyšní kapacitou 5 050 mAh a podporou rychlého (100 wattů) a bezdrátového (80 wattů) nabíjení. A jaké jsou vlastně rozdíly mezi modely Pro a Pro+? Pouze drobné:

Pura 70 Pro+ má kostkovaná záda, Pura 70 Pro hladká

Pura 70 Pro+ bude nabízena s 16 GB RAM, Pura 70 Pro s 12 GB RAM

Pura 70 Pro+ nabídne satelitní konektivitu, Pura 70 Pro nikoliv

Huawei Pura 70: základ s menším displejem

Rodinný rodokmen uzavírá základní model Pura 70, který se od svých sourozenců liší zejména menším displejem – telefon dostal do výbavy 6,6″ OLED zobrazovač s rozlišením 1 256 × 2 760 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. V displeji se nachází kruhový výřez pro 13Mpx selfie kamerku se světelností f/2.4, trojúhelníkový modul na zádech je pak domovem pro následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a proměnlivou clonou f/1.4-f/4.0 (bez mechanického vysouvání)

12Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.4

13Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2

Díky menšímu displej má Huawei Pura 70 na výšku pouze 157,6 mm, což z něj činí nejmenší vlajkový smartphone od Huawei za poslední tři roky. I přesto se ale do telefonu vešla baterie s kapacitou 4 900 mAh, přičemž podporováno je jednak 66wattové nabíjení kabelem, a také 50wattové bezdrátové nabíjení.

Ceny a dostupnost

Huawei 70 Ultra a Pro budou na čínském trhu dostupné již dnes, ostatní modely půjdou do prodeje 22. dubna. Ceny a barevné varianty jsou následující:

Model Paměť Cena v CNY Cena v CZK Barvy Huawei Pura 70 12/256 GB 5 499 CNY 21 800,00 Kč červená, modrá, bílá a černá Huawei Pura 70 12/512 GB 5 999 CNY 23 700,00 Kč červená, modrá, bílá a černá Huawei Pura 70 12 GB/1TB 6 999 CNY 27 700,00 Kč červená, modrá, bílá a černá Huawei Pura 70 Pro 12/256 GB 6 499 CNY 25 700,00 Kč fialová, bílá a černá Huawei Pura 70 Pro 12/512 GB 6 999 CNY 27 700,00 Kč fialová, bílá a černá Huawei Pura 70 Pro 12 GB/1TB 7 999 CNY 31 600,00 Kč fialová, bílá a černá Huawei Pura 70 Pro+ 16/512 GB 7 999 CNY 31 600,00 Kč stříbrná, bílá a černá Huawei Pura 70 Pro+ 16 GB/1 TB 8 999 CNY 35 600,00 Kč stříbrná, bílá a černá Huawei Pura 70 Ultra 16/512 GB 9 999 CNY 39 600,00 Kč zelená, hnědá, bílá, černá Huawei Pura 70 Ultra 16 GB/1 TB 10 999 CNY 43 500,00 Kč zelená, hnědá, bílá, černá

O dostupnosti na globálním trhu nemáme zatím žádné informace.