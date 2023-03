Huawei P60 a ohebný Mate X3 klepou na dveře. Známe datum odhalení

Huawei příští týden odhalí nové telefony

Těšit se můžeme na vlajkové modely řady P60 i ohebný Mate X3

Společnost Huawei chystá velkou tiskovou konferenci, na které odhalí stěžejní produkty pro letošní rok. Dočkat bychom se měli nové řady vlajkových smartphonů Huawei P60, ohebného smartphonu Mate X3 a údajně ještě dalších drobných zařízení – možná hodinek či sluchátek. Podle oficiální pozvánky se akce uskuteční 23. března ve 14:30 pekingského času (7:30 našeho času).

Řada Huawei P60 by se měla skládat minimálně ze dvou smartphonů – základního Huawei P60 a vybavenější varianty s přídomkem Pro. Oba telefony by měl pohánět mobilní procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ovšem bez 5G konektivity. Podle spekulací by se oba telefony měly lišit sestavou fotoaparátů. Základní Huawei P60 má dostat následující:

52Mpx hlavní (senzor Sony IMX789)

50Mpx širokoúhlý (Sony IMX858)

16Mpx přibližovací (Sony IMX351)

U vrcholného Huawei P60 Pro máme očekávat následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní (Sony IMX888)

50Mpx širokoúhlý (Sony IMX585)

64Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením (OmniVision OV64B)

U obou telefonů se rovněž budeme moci spolehnout na povedené displeje, zde však zatím žádné parametry neznáme. Co se týče ohebného Huawei Mate X3, zde se zatím spekuluje o podpoře satelitní komunikace, na další informace si ale budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Tak jako tak je pravděpodobné, že 23. března se uskuteční pouze čínská premiéra, s tím, že globální odhalení proběhne později.