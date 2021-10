Huawei Nova 9 má unikátní design a podporuje placení. Jen ta cena nepotěší

Čínský gigant Huawei před dvěma lety upadl v nemilost Spojených států, které na něj uvalilo přísné embargo. Kdysi světová jednička ve výrobě chytrých telefonů zažila strmý pád, ze kterého se stále snaží vzpamatovat. Absence Google služeb ovšem ducha čínské firmy nezlomila, o čemž svědčí nedávné představení operačního systému, respektive platformy HarmonyOS a také novinky v podobě smartphonu Huawei Nova 9, který měl dnes ve Vídni evropskou premiéru a naše redakce byla u toho.

Řada Nova v portfoliu Huawei vždy cílila převážně na mladé publikum. Zaoblená záda s fotoaparáty působí unikátním dojmem, barevná kombinace Starry Blue zase budí pozornost (černá barevná varianta už o něco méně) a rozměry 160 x 73,7 x 7,8 milimetrů a hmotnost 175 gramů taktéž v dnešní době velkých a těžkých smartphonů potěší. My už telefon v redakci nějaký čas testujeme a musím přiznat, že co se týče ergonomie a těžiště, je na tom Nova 9 skvěle a v ruce se drží velmi dobře; zároveň ruce neklouže a na povrchu neulpívají otisky prstů.

Slušná výbava, avšak bez 5G

Displej má úhlopříčku 6,57″, je typu OLED, má rozlišení 1 080 x 2 340 pixelů (392 ppi) a chlubí se adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 60 až 120 Hz i funkcí Always-on pro zobrazování notifikací a informací o datu a čase. Jeho okraje jsou navíc mírně zaoblené. Uvnitř najdeme čipset Qualcomm Snapdragon 778G 4G, grafiku Adreno 642L, 8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti bez možnosti rozšíření o microSD či nanoSD karty. Je poměrně překvapivé, že Huawei nevsadil na vlastní čipsety Kirin. Co rozhodně zamrzí, je absence podpory 5G sítí, nicméně to je opět způsobeno restrikcemi ze strany USA.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Bluetooth 5.2, USB-C všechny relevantní polohové systémy, NFC, které díky Curve Pay můžete využít i pro pohodlné placení, či čtečka otisků prstů integrovaná do zobrazovacího panelu, která funguje nadmíru dobře. Chybějící 3,5mm audio konektor nám až tolik nevadí, odolnost vůči vniknutí vody ano.

O dostatek energie se stará baterie s kapacitou 4 300 mAh, kterou doplňuje rychlé 66W nabíjení (adaptér je součástí balení, stejně jako ochranné pouzdro). Nova 9 zvládne dobít za 15 minut na 53 procent a z 0 na 100 procent za necelých 40 minut. Výdrž nás potěšila – při běžném používání se dokážete dostat na 1,5 až 2 dny provozu. Operačním systémem je Android 11 doplněný uživatelským prostředím EMUI 12.

Na zadní straně najdeme čtveřici fotoaparátů. Hlavní 50Mpx senzor s clonou f/1.9, velikostí čipu 1/1.56″ a rychlým PDAF ostřením, avšak bez optické stabilizace obrazu, doplňuje 8Mpx širokoúhlý objektiv se světelností f/2.2, a nesmí chybět ani známá dvojice makro/bokeh o rozlišení 2 Mpx a světelnosti f/2.4. Bohužel, stejně jako u jiných telefonů, i v tomto případě je makro objektiv spíše do počtu a to co z něj „vyleze“ připomíná cokoliv, jen ne makro fotografii.

Hardwarové parametry Huawei Nova 9 Systém: Android 11 Rozměry: 160 x 73,7 x 7,77 mm , Hmotnost: 175 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 778G, octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 670, 4x 1,8 GHz Kryo 670 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,57", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.9, 23mm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2 Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, 4K video, HDR Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Na přední straně se v malém výřezu nachází selfie kamera s rozlišením 32 Mpx a světelností f/2.0. Video zvládne Huawei Nova 9 natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu a nechybí mu ani elektronická stabilizace.

Model, který máme v redakci k dispozici, bohužel neobsahoval finální verzi softwaru fotoaparátu, proto vám zatím nemůžeme nabídnout žádné testovací snímky a video, i když je nafocené máme. Jakmile ale budeme mít k dispozici aktualizovanou verzi, pustíme se do psaní recenze, kde nové výstupy z fotoaparátů najdete.

Placení v obchodech a Google aplikace

Neoficiální cestou lze na Huawei Nova 9 poměrně snadno podporu pro Google služby doinstalovat (kromě placení skrze Google Pay). Jedná se nástroj s názvem GSpace, který najdete mezi aplikacemi v Petal Search. I my jsme tohle řešení otestovali a naše dojmy vám přineseme zítra v samostatném článku.

Stejně tak už lze s Huawei Nova 9 platit v obchodech skrze NFC, a to díky spolupráci se službou Curve (a jejich řešením Curve Pay) – i tuto možnost jsme už stihli otestovat a funguje velmi dobře, více ale prozradíme v dalším samostatném článku.

Cena a dostupnost

Huawei Nova 9 bude dostupný i na našem trhu, cena je ale hodně odvážná – 12 999 Kč včetně DPH. Pokud si telefon předobjednáte mezi 21. – 31. říjnem, dostanete navíc jako dárek sluchátka Huawei Freebuds 4 v hodnotě 2 999 Kč, ale nejsem si jistý, zda tohle „lákadlo“ uživatele ke koupi přesvědčí. Přece jenom, v téhle cenové hladině najdete podstatně lépe vybavené telefony, navíc s oficiální podporou Googlu, 5G sítí a v některých případech i s odolností vůči vniknutí vody.