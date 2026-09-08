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Huawei Mate XT2 Ultimate Design: nadvakrát ohebný smartphone s privátním displejem

Jakub Karásek
Jakub Karásek 8. 9. 15:30
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Huawei Mate Xt2 Ultimate Design na tiskovém snímku
  • Huawei přivádí na svět novou generaci své nadvakrát ohebné skládačky
  • Letošní model láká na přepracovanou konstrukci a privátní ohebný displej
  • Telefon také disponuje špičkovou fotovýbavou a senzory pro měření EKG

Značka Huawei ve své domovině dokazuje, že i po zákazu využívat americké technologie umí vyrábět konkurenceschopnou elektroniku, která v mnohém předčí i „západní“ produkty. Její smartphony se i po aktivaci velkého amerického banu řadí mezi špičku, což koneckonců dokazuje i čerstvě představená skládačka Huawei Mate XT2.

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Kapitoly
Huawei Mate XT2 Ultimate Design: leporelo se dvěma displeji
První ohebný privátní displej na světě
Dobře uchlazený Kirin
Cena a dostupnost

Huawei Mate XT2 Ultimate Design: leporelo se dvěma displeji

Když se řekne nadvakrát ohebný smartphone, patrně si většina lidí představí Samsung Galaxy Z TriFold, ovšem prvenství v této kategorii uzmula už před dvěma roky značka Huawei s modelem Mate XT. Tento telefon přišel s nevídanou konstrukcí se dvěma klouby a jedním ohebným displejem, což se ukázalo být jako největší slabina – část měkkého ohebného displeje totiž vždy zůstala vystavená světu.

Huawei Mate XT2 Ultimate Design na tiskovém snímku

Samsung se svým TriFoldem šel na věc přeci jen o něco lépe, neboť v zavřeném stavu schoval ohebný displej dovnitř a pro běžné užívání nabídl běžnou skleněnou obrazovku. Stejnou cestou se nyní vydává i Huawei, neboť i novinka Huawei Mate XT2 je vybavena dvěma obrazovkami. Telefon lze používat v zavřeném i rozevřeném stavu, popř. v různých „mezirežimech“.

Celý telefon se skládá do tvaru písmene G, přičemž ve složeném stavu má rozměry 157,2 × 77 × 12,3 mm, v plně rozloženém stavu se pak tloušťka smrskne na 3,5 – 4 mm, což je prakticky minimum pro osazení nabíjecího USB-C portu. Vzhledem ke složité konstrukci se dvěma displeji a dvěma klouby je nutné počítat s vysokou hmotností – telefon váží 299 gramů, což rozhodně v kapse půjde cítit. Potěší ale zvýšená odolnost IP58/IP59, díky které se tato skládačka nezalekne vody, a co víc – výrobce slibuje až 30× vyšší odolnost vůči pádu a 16× větší odolnost vůči poškrábání než minulá generace.

Na bocích telefonu najdeme nejen čtečku otisků prstů, ale i senzorová tlačítka, která dokonce dokáží změřit EKG.

První ohebný privátní displej na světě

Huawei Mate XT2 Ultimate Design je vybaven dvěma displeji. Ten vnější je vcelku obyčejný, jedná se o 6,5″ AMOLED obrazovku s rozlišením 1 140 × 2 442 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz (pro dotyk 300 Hz) a špičkovým jasem 6 tisíc nitů.

Zajímavější je bezesporu vnitřní obrazovka, která má v plně rozloženém stavu v úhlopříčce 10,2″ a příjemný poměr stran 12,8:9. Tento displej láká na 3K rozlišení, dynamickou obnovovací frekvenci 1-90 Hz a v nejvyšší paměťové konfiguraci i na funkci Shield, což je obdoba privátního displeje od Samsungu. Celý displej (nebo jeho část) lze nastavit tak, aby skrýval obsah pro zvídavé pohledy v okolí. U obou displejů rovněž potěší podpora stylusu M-Pen 3.

Huawei Mate XT2 Ultimate Design s privátním displejem

Součástí obou displejů je selfie kamerka s rozlišením 8 megapixelů a světelností f/2.4, více ale zaujme sestava v osmiúhelníkovém ostrůvku na zadní straně. Tvoří ji následující fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní (snímač RYYB LOFIC) s optickou stabilizací a proměnlivou clonou f/1.49-f/4.0¨
  • 40Mpx širokoúhlý (RYYB senzor) s clonovým číslem f/2.2
  • 50Mpx periskopický (RYYB senzor) s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností objektivu f/2.2

Tuto sestavu navíc ještě doplňuje 1,5Mpx spektrální senzor Red Maple sloužící k přesné barevné reprodukci.

Dobře uchlazený Kirin

Huawei Mate XT2 Ultimate Design pohání čipset Kirin 9050 Pro, který má oproti minulé generaci nabídnout o 42 procent vyšší procesorový výkon. Grafický čip Ma Liang poskytuje Ray tracing v reálném čase, k dispozici je výkonná neurální jednotka, která je schopná pohánět multimodální model s 30 miliardami parametrů. Telefon bude k dispozici v mnoha paměťových variantách, v té nejvyšší dostane 16 GB RAM a 2TB úložiště.

Fotoaparáty Huawei Mate XT2 Ultimate Design

Huawei se rovněž chlubí účinným systémem chlazení, který obsahuje odpařovací komoru a vícekanálová tepelná rozhraní, díky čemuž se nemá telefon výrazně zapotit ani při hraní her – oproti minulé generaci má být až o 2,5 °C chladnější. Bezdrátová konektivita je příkladná, nechybí podpora bezdrátových standardů 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6 a NFC, k dispozici je i oboustranná satelitní konektivita skrze systém BeiDou.

Navzdory supertenkému tělu se Huawei podařilo do útrob této trojité skládačky napěchovat akumulátory se souhrnnou kapacitou 5 600 mAh, přičemž podporováno je jak rychlé (až 66 wattů), tak i bezdrátové (až 50 wattů) nabíjení.

Telefon běží na operačním systému HarmonyOS 7 s optimalizovaným rozhraním pro větší obrazovky – k dispozici je paralelní multitasking, podpora práce s aplikacemi v oknech apod.

Cena a dostupnost

Huawei Mate XT2 Ultimate Desing se v Číně začíná prodávat již nyní, k dispozici bude v černé, bílé a fialové barvě. Ceny pro čínský trh jsou stanoveny následovně:

  • 16/256 GB za 19 999 CNY (asi 75 tisíc korun s DPH)
  • 16/512 GB za 21 999 CNY (asi 82 500 korun s DPH)
  • 16 GB/1 TB za 23 999 CNY (asi 90 500 korun s DPH)
  • 16 GB/2 TB (s privátním displejem) za 24 999 CNY (asi 94 400 korun s DPH)

S dostupností telefonu na našem trhu bohužel zřejmě počítat nemůžeme.

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2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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