Huawei Mate X2 v testu odolnosti: velmi houževnatá ohýbačka

Aktuální vlajkovou lodí Huawei je ohebný smartphone Mate X2. Oproti první generaci došlo k výrazně proměně, ohebný displej byl například umístěn dovnitř telefonu, kde by měl být více v bezpečí, stejně tak byla kompletně přepracována konstrukce kloubu. Jak se tyto proměny podepsaly na celkové odolnosti telefonu?

Huawei Mate X2: měkký displej v odolném zařízení

Youtuber JerryRigEverything podrobil Huawei Mate X2 svému obvyklému odolnostnímu testu, který byl doplněn o některé speciality pro ohebné telefony. Mezi ně patří například křest hlínou a pískem na vnitřním displeji, který má simulovat chování telefonu vystavenému nadměrným množstvím nečistot v uživatelových kapsách. Z této části telefon vyšel jako vítěz, kusy země nepoškodily ani displej, ani kloub, který stále pracoval naprosto precizně.

a $3,000 dollar folding phone?! - Huawei Mate X2 Durability Test!

To však neznamená, že by byl vnitřní displej odolnější než u konkurence, stále je možné se do něj „podepsat“ nehtem, takže manipulace s ním bude vyžadovat jistou dávku opatrnosti. Na druhou stranu ani silné vrypy nevyřadily zobrazovač z provozu, což je dobrá zpráva; pouze kontakt s přímým ohněm poměrně rychle vyřadil ze hry některé pixely. Vnější displej je pak stejný jako na jakémkoliv jiném telefonu, neboť jej chrání standardní odolné sklo Gorilla Glass.

Co se Huawei opravdu povedlo, je konstrukce kloubu. Sice neumožňuje aretaci v libovolném úhlu, ale po stránce odolnosti je na tom skutečně dobře. Ani velkou silou se telefon nepodařilo ohnout opačným směrem. Huawei Mate X2 je tak konstrukčně dobře navržené nařízení, které však potápí tři aspekty – operační systém bez Google služeb, cena a dostupnost.