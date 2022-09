Huawei Mate 50 nebude žádné ořezávátko. Šéf firmy láká na tři stěžejní novinky

Společnost Huawei na veletrh IFA přivezla dva nové smartphony z řady Nova 10. Ty jsou ale pouhým předvojem hlavních novinek, které čínský výrobce pro druhou polovinu letošního roku chystá. Už za pár dní totiž bude odhalena modelová řada Huawei Mate 50, která bude mít výrazně vyšší ambice. Šéf výrobce Richard Yu naznačil, jaké tři stěžejní změny můžeme očekávat.

Jednou z hlavních novinek řady Mate 50 má být speciální systém XMAGE pro zpracování obrazu, který údajně bude pohánět vlastní neuronová jednotka dceřinky HiSilicon. XMAGE má být výsledkem mnohaletých zkušeností s výrobou špičkových mobilních fotoaparátů, přičemž tentokráte Huawei půjde na věc zcela posvém –už totiž nemá přístup k duševnímu vlastnictví společnosti Leica.

Kromě zpracování obrazu bude mít nová neurální jednotka na starosti i další úkoly, čímž by mohla ulevit hlavnímu procesoru. Spekuluje se totiž, že čínský výrobce do řady Mate 50 nasadí zastarávající čipsety Qualcomm Snapdragon 888, navíc připravené o 5K konektivity, takže každý ždibec výkonu se bude hodit.

Druhá novinka má „probodnout nebesa“. Tím je pravděpodobně myšleno přidání podpory satelitní komunikace, která by mohla v první fázi sloužit jako nouzový komunikační prostředek, později by mohla doplňovat pozemní mobilní sítě. To by v budoucnu mohlo Huawei pomoci, neboť čínská firma má, jak bylo již naznačeno, zapovězený přístup k sítím 5G. Než ale satelitní sítě doženou v rychlosti a stabilitě ty pozemní, uplyne ještě spousta vody.

Platforma HarmonyOS má dále obdržet několik užitečných funkcí. Jednou z nich má být schopnost telefonu zachovat si omezenou funkčnost i při vybité baterii – fungovat má například volání nebo NFC pro mobilní platby. Huawei toho pravděpodobně docílí tím, že do systému přidá nový režim úspory baterie, který dramaticky omezí běh procesů na pozadí.

Řada Huawei Mate 50 bude představena už příští týden 6. září, tedy den před slavnostním odhalením nových iPhonů.