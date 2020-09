Huawei má ve svém obchodě náhradu za Google Mapy. Zadarmo ale není

Smartphony Huawei vydané po květnu loňského roku postrádají služby a aplikace Google, přičemž mezi ty nejvíce chybějící patří například Google Mapy. Čínský gigant tuto aplikaci ve svých telefonech nahrazuje lokálními alternativami (u nás jsou to Mapy.cz), nyní však přichází s globální navigační aplikací pro všechny.

TomTom Go Navigation: zadarmo se svezete pouze první měsíc

Společnost Huawei letos v lednu oznámila partnerství s nizozemskou firmou TomTom, jehož výsledek se nyní dostal do obchodu Huawei AppGallery. Jmenuje se TomTom Go Navigation a jedná se o navigační aplikaci s možností uložit mapy pro offline použití, přičemž provozovatelé slibují aktualizace mapových podkladů v týdenní frekvenci. TomTom Go umožňuje uživateli přidávat vlastní adresy a další zajímavá místa, umí upozorňovat na omezení rychlosti, ukazuje hustotu dopravy a zvládá navrhovat alternativní trasy.

„Drobným“ háčkem je fakt, že aplikace je zdarma pouze první měsíc, poté si řekne o poplatek 1,99 EUR měsíčně, popř. 12,99 EUR ročně (asi 53/344 korun).