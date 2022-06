Huawei FreeBuds Pro dostanou nástupce. Vylepšení přijde ve všech ohledech

Vinou amerického embarga se čínské společnosti Huawei příliš nedaří na poli smartphonů, avšak s příslušenstvím slaví na trhu alespoň dílčí úspěchy. V roce 2020 představila svá doposud nejvybavenější sluchátka Huawei FreeBuds Pro, se kterými se trefila do černého, nicméně od té doby marně čekáme na jejich nástupce.

Nyní se konečně objevily informace o Huawei FreeBuds Pro 2. Jejich hlavní předností by měly být dvojité měniče, přičemž jeden z nich bude mít na starosti výšky a středy, zatímco ten druhý se postará o basy. Jejich frekvenční rozsah by se měl pohybovat od 14 Hz do 48 kHz. Kvalitu zvukového podání údajně dostala na starost francouzská společnost Devialet, která dohlédne na přenos zvuku ve vysokém rozlišení skrze Bluetooth.

Vylepšení se má dočkat také aktivní potlačení hluku, jež by mělo okolní ruchy potlačit o 47 dB (oproti 40 dB v původních FreeBuds Pro), k čemuž jim bude pomáhat trojice mikrofonů a speciální algoritmus založený na umělé inteligenci. Výdrž na baterii má být také velmi slušná – se zapnutým potlačením hluku 6,5 hodiny přehrávání, bez něj pak až 8 hodin, přičemž v kombinaci s energií v dobíjecím pouzdře bude možné poslouchat až 30 hodin.

Huawei FreeBuds Pro 2 pravděpodobně nabídnou také odolnost proti vodě i prachu dle standardu IP54 a dorazí na trh ve třech barevných kombinacích (Blue Silver, Frost Silver a Ceramic White) za cenu okolo 200 eur (cca 4 990 Kč s DPH).