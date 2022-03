Huawei chystá 5G pouzdro pro telefony. Chce tak obejít sankce USA

Byznys společnost Huawei je stále ovlivněn americkými sankcemi, avšak čínská firma stále nachází kličky, jak ve výrobě smartphonů pokračovat. Operační systém Android s Google službami se podařilo nahradit AOSP alternativou a dodávky komponent pravděpodobně také pokračují. Jediné, co telefonům Huawei chybí, je podpora sítí 5G, avšak zdá se, že i v této oblasti si dokáže Huawei poradit.

Huawei v současnosti u svých smartphonů používá vlajkové čipsety od Qualcommu, ovšem ochuzené o 5G konektivitu. Čínský výrobce nicméně vymyslel šalamounské řešení, jak podporu 5G do svých telefonů přidat. Místo integrace přímo do smartphonu by mohly podporu 5G zabezpečovat kryty, ve kterých by byl umístěn modem i potřebné antény. Kryt by se k telefonu připojoval prostřednictvím USB-C.

Pravděpodobně nebude možné, aby tyto kryty vyráběla přímo společnost Huawei, ale dovedeme si představit, že by je dodávali ostatní výrobci příslušenství. U jakých telefonů se o tomto doplňku uvažuje a kdy bychom se s ním měli setkat na trhu, to zatím není jasné.