Hra o trůny: kdo vyhraje boj o nejlepší umělou inteligenci?

Největšími hráči na poli umělé inteligence jsou aktuálně společnosti OpenAI, Google, Meta, Microsoft a Apple

Kdo z nich ale vyhraje pomyslnou „Hru o trůny“ ve světě AI?

You win or you die – tak zněl podtitul slavného seriálu Hra o trůny. Vývoj posledních pár let a měsíců v odvětví umělé inteligence připomíná právě tento televizní hit. Jen s tím rozdílem, že proti sobě nestojí mocné šlechtické rody Starků a Lannisterů, ale technologičtí giganti, kteří spolu bojují o prvenství v raketově rostoucím segmentu. Stejně jako ve světě Západozemí zasahuje do boje o „AI trůn“ i řada menších, ale o to zajímavějších hráčů. Malých start-upů, kteří se raketově dostávají mezi největší hráče.

Jak to vše začalo?

Nebudeme-li počítat první náznaky umělé inteligence formou mechanických objektů, které napodobovaly lidské či zvířecí chování, budovaných již ve středověku, počátky umělé inteligence v dnešním moderním pojetí sahají až do 40. a 50. let minulého století. Průkopníkem na poli umělé inteligence byl britský vědec Alan M. Turing (známý například jako „otec počítačů“ či tím, že rozluštil nacistický šifrovací kód Enigma). Ten formuloval teoretické základy pro vyspělou výpočetní technologii, která dokáže napodobovat lidskou inteligenci. Známý je též tzv. Turingův test, navržený v roce 1950 a používaný dodnes k posouzení schopnosti stroje napodobovat lidské chování a vykazovat inteligentní uvažování.

Tím započala éra „inteligentních strojů“. V následujících letech vznikaly první programy vykazující inteligentní chování, jako například hraní šachů či dokazování teorií. I přes některá zklamání, „ochlazení“ vývoje či slepé vývojové odbočky se AI dostala poměrně rychle do každodenních činností nejen vědeckých a technologických pracovníků, ale i široké veřejnosti. To zapříčinil zejména významný pokrok v oblasti strojového učení a neuronových sítí, jehož boom začal v 80. letech 20. století a zejména v posledních dvou desetiletích získal zcela nový rozměr a dovedl nás až do současného stavu „AI revoluce“.

Hlavní „rody“ ve hře o AI trůn

Největším hráčem na poli umělé inteligence a startérem aktuální AI revoluce je bezpochyby americká společnost OpenAI a její produkt ChatGPT. Jeho spuštění v listopadu 2022 zpřístupnilo AI široké laické veřejnosti a bez nadsázky odstartovalo aktuální boom. Ačkoliv tu umělá inteligence s námi je už dávno, a to ve formě inteligentního našeptávání při vyhledávání, předpovědi počasí či prostřednictvím doporučovacích systémů služeb jako Netflix či YouTube, nikdy dříve nebyla AI tak dostupná běžným uživatelům.

Pozadu samozřejmě nezůstávají ani velké technologické firmy jako Google, Meta, Microsoft či Apple. První zmiňovaný gigant investuje obrovské sumy do výzkumu AI a její integrace do svých produktů, v roce 2023 pak přispěchal se svým vlastním řešením AI chatbota Google Bard, respektive nyní už Google Gemini, jako přímou konkurencí jedničce na trhu od OpenAI. Jeho model Gemini aktuálně nedosahuje takových kvalit jako ChatGPT, nicméně jeho potenciál je dle mého osobního názoru opravdu vysoký a může v brzké době kvalitativně přeskočit lídra trhu.

Zatímco tvůrce legendárních „oken“, společnost Microsoft, zvolila spolupráci s OpenAI formou obří investice a akvizicí poloviny firmy, Mark Zuckeberg a jeho Meta jde vlastní cestou. Nejenže AI využívá pro personalizaci obsahu, cílení reklam nebo rozpoznávání obličejů na fotografiích, ale aktuálně se odnož Meta AI pustila i do odvětví virtuální a rozšířené reality. Samozřejmě Meta nezaostává ani na poli jazykových modelů, které tolik hýbou světem. Její model Llama 2 (Larga Language Model Meta AI), který je aktuálně vydáván jako open source, nedosahuje zatím zdaleka kvalit modelů od OpenAI či Googlu (například češtinu zvládá velmi lámaně), potenciál je i zde ohromný – zejména díky open-source modelu.

Původně garážová firma Steva Jobse, společnost Apple, se zatím soustředí na integraci AI do svých produktů. S napětím se očekává oznámení jejího vlastního jazykového modelu, prozatím se tak ale nestalo a je otázkou, zda se Apple touto cestou vůbec vydá. Aktuálně společnost s jablkem v logu oznámila model MGEI zaměřený na úpravu obrázků, který bude integrovat do iPhonů. MGEI dokáže upravit zdrojový obrázek na základě jednoduchého příkazu, např. obrázek pizzy po zadání příkazu „udělej to zdravější“ přidá na pizzu více zeleniny. Dobře funguje i například pro odstraňování nežádoucích objektů na fotografii. Nejedná se tedy o žádné převratné oznámení vlastního „AI řešení“, otázkou je, zda se touto cestu Apple vydá, aktuálně slaví úspěch se svými brýlemi Vision Pro, které otevírají zcela nové možnosti využití AI a rozšířené reality.

Skokani roku

Raketový nárůst v AI odvětví s sebou přináší i řadu dříve neskutečných příběhů. Jedním z nich je například americký start-up ElevenLabs, který v roce 2022 začínal s pár lidmi. A nyní je z něho oficiálně „unicorn“ – tedy rychle rostoucí společnost, jejíž hodnota překročila 1 miliardu dolarů. Mimoto ElevenLabs získal velké finanční investice, které využije k rozvoji svého týmu a rozšíření a vylepšení svých (již tak skvělých) služeb.

V brzké době můžeme jistě očekávat další podobné „skokany roku“. Dostupnost umělé inteligence totiž zcela posouvá možnosti. Například Sam Altman, zakladatel a CEO OpenAI, predikuje, že brzy bude možné řídit miliardovou společnost v jednom člověku – vše ostatní totiž zastane AI.

Kdo vyhraje Hru o AI trůn?

Rozhodující budou jistě nejen kvalitativní aspekty produktů, přívětivost uživatelského prostředí a inovativní technologie, ale – a možná především – jak se společnosti vypořádají s etickými, právními a sociálními výzvami, které s sebou AI přináší. Společnost je stále více citlivá na ochranu dat a osobních údajů, možnosti zneužití služby a v neposlední řadě na dopad na životní prostředí.

S kůží na trh v tomto ohledu šla aktuálně společnost Meta, která oznámila, že svůj jazykový model Llama bude nově trénovat na příspěvcích uživatelů na Facebooku a Instagramu. Poměrně kontroverzní rozhodnutí, které se jistě velké řadě uživatelů nebude líbit. Zlomí to Metě vaz, anebo naopak díky ohromnému množství dat získá rozhodující náskok? Nechme se překvapit. Jedno je jisté – boj o prvenství bude velmi zajímavý s jistě mnohdy nečekanými výsledky.