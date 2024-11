Hra na oliheň 2 láká novým trailerem. Na co se můžeme těšit tentokrát?

Netflix plánuje uvedení druhé řady seriálu Hra na oliheň už tyto Vánoce

Opět se dočkáme některých starých známých postav, avšak samotná hra se proměnila

Druhá řada dorazí na platformu už 26. prosince

Seriálový megahit s názvem Hra na oliheň (v angličtině Squid Game) vzal v roce 2021 streamovací platformu Netflix útokem a prakticky přes noc si získal miliony věrných fanoušků po celém světě. Rozšíření tohoto poutavého a napínavého seriálu nepřekazil ani fakt, že se jedná o jihokorejskou produkci, která byla až do té doby vyhrazena specifickému okruhu diváků, o čemž svědčí například hodnocení na ČSFD, které se zastavilo na zajímavých 82 procentech. Premisa seriálu byla poměrně jednoduchá – stovka hráčů přijme výzvu poprat se o pohádkovou peněžitou odměnu. Tu ovšem získá pouze jeden jediný hráč, který přežije všechny nástrahy dětských her, které byly přetvořeny ve smrtící pasti.

Druhá řada Hry na oliheň slibuje pořádné drama

Tři roky po vítězství ve Hře na oliheň vzdal hráč 456 svoje stěhování do USA a vrací se s novým cílem. Ki-hun se znovu vrhá do tajemné hry o přežití a čeká ho další boj na život a na smrt s novými soupeři, co prahnou po výhře 45,6 miliard wonů (cca 785 milionů korun). Nový trailer láká nejen na návrat starých známých hrdinů, ale také na nové postavy, které zamíchají s celým konceptem hry podobně, jako tomu bylo v první řadě. Těšit se můžeme také na známé dětské hry, ale také na zcela nové výzvy, kterým hráči doposud neměli tu čest čelit.

Pakliže se nemůžete druhé řady Hry na oliheň dočkat, máme pro vás dobrou zprávu – na streamovací platformě Netflix se objeví už během vánočních svátků, konkrétně 26. prosince. Namísto tradičních a okoukaných pohádek se tak můžete vrhnout do drsného světa, kde jsou lidé pro peníze ochotni udělat takřka cokoli a kde se hlavní protagonista Ki-hun (kterého ztvárnil Jeong-jae Lee) pokusí tuto hru jednou pro vždy ukončit.