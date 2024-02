Honor Magic 6 Pro je pořádná bestie! Přelomový fotoaparát, křemíková baterie a šíleně agresivní cena

Honor Magic 6 Pro rozhodně zaujme svou našlapanou výbavou

Nabízí Snapdragon 8 Gen 3, 5600mAh baterii či fotoaparát s pohyblivou clonou

Cena v předprodeji činí 25 990 Kč včetně DPH, od 18. března poskočí na 30 990 Kč

Honor dnes v Barceloně představil svou zbrusu novou vlajkovou loď Magic 6 Pro a naše redakce byla u toho. Novinka láká zejména na novátorské postupy ve výbavě, jako je třeba přelomová křemíkovo-uhlíková baterie či zbrusu nový teleobjektiv s vysokým rozlišením. Pojďme ale pěkně postupně.

Design ve stylu art deco

Osobitý design, který telefony Honor Magic mají již několik let, výrobce letos ozvláštnil o lesklý metalický prvek kolem kruhového fotomodulu v centru horní poloviny zad. V kombinaci barev a stylu tvarů se prý Honor inspiroval u slohu art deco, populárního především během 20. let minulého století.

Telefon se bude v Evropě nabízet ve dvou barevných verzích: černé s matným sklem na zádech nebo zelené s jemným povrchem z umělé kůže, která ale na dotek působí spíše jako plast. Konstrukce je v obou případech z pevného hliníku a dle očekávání nechybí ani zvýšená odolnost IP68, zajišťující kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu.

Displej s dynamickým ostrovem

Honor vsadil na displej hodně. Zobrazovač je typu OLED LTPO s úhlopříčkou 6,8″. Nahoře a dole je zaoblen jen mírně, na stranách pak odpovídá klasickému 2,5D zaoblení. A u obrazovky najdeme i další superlativy: dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz, rozlišení 2800 × 1280 pixelů nebo podporu standardů HDR10+ a Dolby Vision.

Určitě zaujme i svítivost až 5000 nitů. To je absolutně nejvyšší hodnota, jakou dnes na mobilním zařízení můžete dostat, a v praxi při takto vysokém jasu displej opravdu září takovým způsobem, že ve tmě spolehlivě prosvítí menší místnost. Je ale nutné počítat s tím, že s takto vysokým jasem se bude výrazně rychleji vybíjet baterie. Zobrazovač mimochodem ukrývá i jednu příjemnou libůstku – dynamický ostrov, respektive…

Výřez Magic Capsule ve tvaru pilulky má totiž funkci chytrých widgetů, jako je tomu u iPhonu. Můžete takto rychle přistupovat k rozběhnutým minutkám, nahrávání obrazovky nebo vyřešit příchozí hovor. Podrobněji si tuto vychytávku představíme v připravované recenzi.

Snapdragon 8 Gen 3 a další výbava

Pojďme se nyní podívat na to, jaké procesy se odehrávají pod kapotou telefonu. Honor vsadil na to nejlepší, co mohl – Snapdragon 8 Gen 3 s 8jádrovým procesorem a 4nm architekturou od TSMC. Nejmodernější Snapdragon je zde v klasickém složení s jedním výkonným jádrem Cortex X4 a úspornějšími jádry Cortex A720 a A520. O grafiku se klasicky stará Adreno 750.

Honor Magic 6 Pro bude u nás v Česku nabízen pouze v jediné paměťové variantě, a to hned v té nejzajímavější – 12/512 GB. Pro vaši informaci, z tohoto úložiště si systém ukusuje zhruba 24 GB. Virtuální rozšíření RAM je ve výchozím stavu zapnuté a operační paměť rozšiřuje o dalších 7 GB.

Hardwarové parametry Honor Magic 6 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, octa-core, 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 3× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 3,0 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520, GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, hmotnost: 229 g (koženková záda), 225 g (skleněná záda), zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", LTPO OLED, rozlišení: FHD+, 1280 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4-2.0, 23mm, 1/1.3", laserový AF, PDAF, OIS, druhý: 180 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 1/1.49", PDAF, OIS, 2,5× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 13mm, 122˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 22mm, AF, 4K video Kompletní specifikace

Nesmíme opomenout ještě Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i 7, NFC pro bezkontaktní placení a biometrické zabezpečení. Kromě optické čtečky otisků v displeji je k dispozici i pokročilé 3D snímání obličeje díky ToF senzoru. Uvnitř je nainstalován systém Android 14 s nadstavbou MagicOS 8.0. Právě uživatelské prostředí, které stále vypadá dost podobně (čtete stejně) jako EMUI od Huawei a je z něj pořád dost patrný „nádech“ Asie, bude pravděpodobně největším záporem jinak velmi podařeného smartphonu.

Své místo na zařízení dostala i všudypřítomná umělá inteligence. AI pomocník slouží pro extrakci textu z obrázků, navrhování aplikací pro vaši potřebu a také pro bezdotykové ovládání. Máchání rukou před kamerou Honor nabízel již v minulosti. Nově můžete prostým pohledem nechat obrazovku zapnutou anebo ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.

Baterie nové generace

Když už byla řeč o novátorských postupech – baterie u Honoru Magic 6 Pro není jen tak ledajaká. Výrobce vsadil na nový typ křemíkovo-uhlíkového akumulátoru. Ten má oproti běžným bateriím lépe odolávat extrémním vlivům (horko, chlad), nabízet lepší práci s energií a také životnost by měla být řádově vyšší.

Jinak má tento akumulátor masivní kapacitu 5600 mAh a nabízí i slušně rychlé nabíjení. 80W nabíjení si uživatel užije pouze s originálním adaptérem, který už Honor k telefonu nepřibaluje. Telefon podporuje také bezdrátové nabíjení s výkonem až 66 W, a dokonce i reverzní bezdrátové nabíjení.

Fotoaparát jako… sokol?

V opulentním fotomodulu na zádech nabízí nový Magic hned trio fotoaparátů, každý svým způsobem zajímavý a okouzlující. Hlavní snímač s rozlišením 50 Mpx potěší optickou stabilizací a pohyblivou clonou f/1.4–2.0. Honor tuto kameru označuje jako Falcon H9000, v překladu „sokol“. Půjde ale nejspíš pouze o interní označení, neboť většina insiderů se shoduje, že senzor vyrábí společnost OmniVision.

Stejně je tomu u periskopického teleobjektivu, jenž má dle Honoru rozlišení 180 Mpx, generuje však 201Mpx snímky. Tato kamera nabízí solidní clonu f/2.6, předně ale 2,5× optický zoom a až 100× digitální zoom.

Zbytek sestavy dotváří 50Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 122° a clonou f/2.0. Hodně zajímavá je i čelní selfie kamerka, která má rozlišení 50 Mpx, a jak již zaznělo, díky 3D ToF senzoru se stará i o zabezpečení telefonu trojrozměrným skenerem obličeje. Tento prvek jde zde i kvůli práci s hloubkou scény při pořizování autoportrétů.

Pokud jste se těšili na přítomnost 8K videa, tady vás zklamu. Novinka zvládne maximálně 4K rozlišení při 60 fps. Na dnešní dobu je to zcela dostačující, ale konkurence od Samsungu či Xiaomi už umí více. Přitom použitý čipset 8K video podporuje.

V předprodeji sleva 5 000 Kč

Honor Magic 6 Pro vstupuje na český trh v polovině března s cenou 30 990 Kč včetně DPH za jedinou paměťovou variantu 12/512 GB. Nedočkaví zákazníci mají možnost si telefon předobjednat již dnes a v rámci předprodeje získají slevu 5 tisíc korun. Konkrétně do 17. března tak máte šanci smartphone pořídit za lákavou akční cenu 25 990 Kč, což je ve srovnání s obdobně vybavenou konkurencí částka více než příjemná.

Nejlevněji vás Honor Magic6 Pro vyjde u Mobil Pohotovosti, kde po zadání kódu HONORMAGIC6 v košíku získáte slevu 5 000 Kč a další 2 000 Kč ušetříte ve formě bonusu. Jedině na mp.cz navíc získáte na nový HONOR záruku prodlouženou na 3 roky zcela zdarma! Více zjistíte na mp.cz/honormagic6pro.