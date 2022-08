Honor 70 míří na globální trh. Jaká bude evropská cena a kdy se ho dočkáme?

Čínská značka Honor se po oddělení od dříve mateřské firmy Huawei snaží postavit na vlastní nohy a znovu si získat přízeň zákazníků, kteří jí mohli opustit vinou embarga ze strany Spojených států. Pomoci tomu má také nová modelová řada 70, která si na čínském trhu odbyla premiéru letos v květnu. Ačkoli k nám do redakce Honor 70 již dorazil na testování, otazník stále visí nad jeho cenou a datem premiéry pro evropské trhy.

Server Appuals přišel s informacemi, které by všechny potenciální zákazníky Honoru 70 mohly příjemně překvapit. Podle nich se Honoru 70 dočkáme na globálních trzích už 2. září, a to rovnou ve třech barevných variantách: Midnight Black, Emerald Green a Crystal Silver. Pokud jde o cenu, ta se u konkrétních paměťových variant liší: za tu s 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti zákazníci pravděpodobně zaplatí 549 eur (cca 13 500 Kč s DPH), přičemž za vybavenější s 8 GB RAM a 256 GB úložiště si budou muset nachystat 599 eur (cca 14 800 Kč s DPH).

Mírným zklamáním je informace, že vybavenější sourozenci Honor 70 Pro a Honor 70 Pro+ pravděpodobně zůstanou exkluzivní pro čínský trh. I tak ale bude Honor 70 zajímavým přírůstkem do střední třídy, a to díky čipsetu Snapdragon 778G Plus a 6,67“ OLED panelu s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Baterii s kapacitou 4 800 mAh nechybí podpora 66W rychlého nabíjení.