HomePod rozebrán do posledního šroubku: co se změnilo oproti předchozí generaci?

Nová generace HomePodu se navenek výrazně neliší, ale uvnitř došlo k podstatným změnám

Uspořádání komponent je jednodušší a reproduktor lze snáze rozebrat

Na domácí opravy ale pořád ještě zapomeňte

Po neslavném konci původního chytrého reproduktoru HomePod to vypadalo, že Apple to s tímto kusem hardwaru jednoduše vzdal. Nedávno ale na trh dorazila omlazená druhá generace, která se může pochlubit hned několika vylepšeními. Není proto divu, že youtubery, kteří mají šroubovák snad i pod polštářem, ihned zajímalo, co všechno se ukrývá uvnitř.

Apple HomePod 2 Teardown / Disassembly (New Inside)

Tvůrce kanálu Brandon Geekabit se tohoto úkolu zhostil opravdu pořádně a reproduktor HomePod rozebral mimořádně důkladně. Rozborka odhalila, že ačkoli je repráček navenek prakticky stejný jako předchozí generace, uvnitř došlo k řadě podstatných změn. Kromě displeje na horní straně používá novinka odnímatelný kabel jiného typu a také se lze nyní poměrně snadno dostat i do samotných útrob zařízení – předchůdce bylo potřeba násilně otevřít.

Nový HomePod lze oproti první generaci mnohem snadněji rozebrat a vnitřní uspořádání je výrazně zjednodušené, což ale bohužel neznamená, že by jej šlo snadno a rychle opravit také v domácích podmínkách.