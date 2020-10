Home Office jako nový standard: zaměstnanci Microsoftu se do kanceláře vracet nemusí

Pandemie nemoci COVID-19 výrazně zasahuje do našich osobních i pracovních životů, a protože se v poslední době rozhodně nedá hovořit o jejím útlumu, budeme muset přistoupit na to, že některá dočasná opatření budou trvat déle, než jsme čekali. Některé změny v životním stylu možná budou permanentní.

Někteří zaměstnanci Microsoftu se do kanceláří vracet nemusí

Technologické firmy ve velké míře u svých zaměstnanců využívají práci z domova. Vyprázdněné kanceláře měly být záležitostí pouze pro letošní rok, některé firmy (například Google) prodloužily svým pracovníkům možnost pracovat z domu až do poloviny příštího roku. U Microsoftu se někteří zaměstnanci možná ani do kanceláří nevrátí; redmondská firma v tomto týdnu potvrdila, že svým lidem umožní pracovat z domu trvale.

Microsoft zavádí nový režim, který nazývá hybridní pracoviště. Zaměstnancům, u nichž je to možné, bude standardně umožněno pracovat v domácích podmínkách až polovinu pracovní doby, po domluvě s nadřízeným to může být až 100 procent času. Zaměstnanci, kteří se rozhodnou vzdát svého kancelářského místa, budou mít možnost nadále podle potřeby využívat společné prostory pracoviště podle potřeby. Pokud někteří zaměstnanci využijí této situace k přestěhování (například do levnějších oblastí), bude jim podle geolokačních tabulek Microsoftu patřičně upravena mzda.

Vedení Microsoftu bere pandemii nového koronaviru jako příležitost k přemýšlení, jak žít a pracovat novými způsoby. Microsoft se bude snažit být maximálně empatický a nabídne svým pracovníkům flexibilitu jak ohledně pracoviště, tak ohledně pracovní doby.