Hodinky Samsung pod palbou slev. Některé pořídíte za půlku

Ruku na srdce. Taky jste si dali k příležitosti nového roku nějaké předsevzetí? Chtěli jste zhubnout, nabrat nějakou svalovou hmotu nebo jednoduše zlepšit fyzičku? No, máme tu přelom dubna a května a léto nám pomalu, ale jistě, klepe na dveře… Nastal tedy nejvyšší čas do toho konečně pořádně dupnout. My vám dneska nabídneme skvělého parťáka, který vám pomůže ke splnění vašich cílů –⁠ chytré hodinky Samsung, které vás budou motivovat a veškerou aktivitu zaznamenají.

Navíc je teď pořídíte za super peníze. Mobil Pohotovost si připravila speciální slevový kód “swatch”, díky kterému ušetříte tisíce na jejich nákupu. Tento kód navíc sníží cenu zlevněných modelů o dalších 20 %, tedy ve výsledku se dostanete na cenu ještě nižší, než jsou uvedené akční ceny. A pokud navíc vyměníte nějaké nepoužívané chytré zařízení právě za některý model hodinek Samsung, můžete k výkupní ceně získat navíc bonus až 2 000 Kč a k současné modelové řadě Galaxy Watch 5 ještě další výkupní bonus 15 %.

Samsung Health. Aplikace, která pohlídá to nejcennější

Zdraví je to nejdůležitější, co máme. Bylo prokázáno, že pohybová aktivita a zdravá vyvážená strava jsou nejen prevencí obezity a různých vážných onemocnění, ale také mají pozitivní vliv na naši psychiku. Díky aplikaci Samsung Health zjistíte složení vašeho těla, tedy procentuální objem tělesného tuku, svalů či vody, pro které si můžete nastavit i vysněné cíle (hmotnost, tuk, svalstvo), a sledovat pokroky při změně tělesné kompozice.

Aplikace vás bude také zásobovat užitečnými tipy k jejich dosažení. Pokud si budete do aplikace zapisovat svou každodenní stravu, budete mít přehled nejen o přijatých kaloriích a možství sacharidů, bílkovin a tuků, ale také můžete sledovat i příjem mikronutrientů, například důležitých vitamínů. Hodinky Samsung také nabízí obrovské množství cvičebních režimů, můžete s nimi chodit, běhat, cvičit jógu nebo třeba hrát tenis. Veškerou aktivitu můžete sdílet se svými přáteli, a společně se tak pozitivně motivovat.

A pokud zrovna nebude přát počasí, můžete si v aplikaci pustit jedno z mnoha fitness videí s profesionálními trenéry a zacvičit si doma. Přehled budete mít také o svém spánku, ženy ocení informace o svém cyklu. U sportu to ale nekončí. Díky elegantnímu designu můžete Galaxy Watch vzít třeba i na pracovní schůzku nebo do divadla. Vyzkoušejte je sami a uvidíte.

Ceny po uplatnění kódu “swatch” a výkupního bonusu:

