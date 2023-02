Hodinky s projektorem? Samsung si patentoval unikátní zařízení

Patent popisuje zahnutý projektor, který promítá obraz na hřbet ruky

Zobrazit může jak větší verzi ciferníku, tak i například multimédia

Do masové produkce se hodinky nejspíše nedostanou

Jihokorejská společnost Samsung patří mezi špičky ve svém oboru, což ovšem neznamená, že by se bála experimentovat. Dobrým příkladem jsou ohebné telefony, které firma do značné míry pomohla prosadit, a nyní de facto ovládá tento malý, ale velmi zajímavý segment trhu. S chytrými hodinkami ale tahá oproti Applu za kratší konec, nicméně nový patent by mohl být zajímavým posunem kupředu.

Z něj lze vyčíst to, že se Samsung chystá do hodinek zabudovat projektor. Ten nemá sloužit k promítání filmů, ale k projekci informací na hřbet vaší ruky. Ty mohou být stejné, jako vidíte na ciferníku, nebo pokud si to bude uživatel přát, tak i odlišné. Zabudovaný projektor má využívat hned několik čoček a LED emitorů, které jsou zahnuty do podoby oblouku. Právě díky tomu budou hodinky schopny promítat obraz na vaši ruku.

U podobného typu patentů není nikdy jisté, zda je firmy plánují někdy realizovat v rámci masové produkce, či si jen pojišťují nápady pro případ, kdy by konkurenci napadlo ve stejnou chvíli něco podobného. Chytré hodinky s projektorem jsou bezesporu zajímavý nápad, avšak vzhledem k už tak nízké výdrži na jedno nabití si lze jen těžko představit, že by se v dohledné době dostaly na trh.