Linus Yale: nová generace chytrého zámku míří na český trh

Společnost ASSA ABLOY dnes představila novou generaci chytrých zámků Linus Yale. Novinka umožňuje ovládat zámek pomocí mobilního telefonu, otevírat ho pomocí časově omezeného PIN kódu unikátního pro každou osobu a neustále mít přehled o tom, zda je doma zamčeno. Prostřednictvím mobilní aplikace Yale Access lze zámek zamykat a odemykat odkudkoli je zrovna potřeba, nebo si ověřit příchod dětí ze školy domů či poskytovat virtuální klíče hostům.

„Chytrý zámek Linus znamená konec hledání klíčů zapadlých v kabelce nebo zapomenutých v autě. Zcela bez zásahu do dveří a jejich stávajícího zámku se postará o možnost kdykoli zkontrolovat, zda je zamčeno, stejně jako na dálku umožní vstup rodině, přátelům nebo službám s dodávkou do domu,“ vysvětluje Michal Tichý, manažer společnosti ASSA ABLOY.

Instalace chytrého zámku Linus je velmi snadná a lze ji provést u všech dveří s klasickou cylindrickou vložkou. „Stačí jej namontovat z vnitřní strany dveří na současnou vložku zámku. Z vnějšku budou dveře vypadat stále stejně. Aplikace Yale Access může automaticky zamykat dveře ihned po jejich zavření, nebo po nastavené době. Při návratu domů – a zjištění přítomnosti telefonu s aplikací – se zámek zase automaticky odemkne,“ vysvětluje Michal Tichý.

Pro ovládání zámku prostřednictvím aplikace Yale Access, která je kompletně přeložena do češtiny, je používán uživatelský účet s dvoufaktorovou autentizací. Komunikace mezi telefonem a Chytrým zámkem Linus probíhá prostřednictvím Bluetooth LE se 128bitovým AES šifrováním. V případě ztráty telefonu lze okamžitě deaktivovat všechny virtuální klíče i celý účet Yale Access. Potěší také, že je zámek kompatibilní s Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa. Výdrž výrobce udává v rozmezí 6 až 9 měsíců (podle používání), napájení obstarávají čtyři vyměnitelné AA baterie.

Chytrý zámek Linus Yale bude v prodeji od 5. října v černé a stříbrné variantě, v první fázi výhradně v nabídce obchodů Alza.cz a Alza.sk, a to za cenu 6 699 Kč včetně DPH. Jakmile nám zámek dorazí do redakce, pustíme se do testování – v dohledné době se tedy můžete těšit na recenzi. A chystáme pro vás také test konkurenčního zámku Nuki 2.0.