Historie řady Galaxy Z Fold: tenčí, robustnější a kompaktnější než dřív

Když se řekne skládací telefon, říká to označení vše. Na rozdíl od běžných chytrých „placek“ tvoří skládací telefony centrální pant a dvě strany, které se skládají k sobě. Pant slouží jako osa pro skládání a rozkládání přístroje a dělí dva displeje, které se po rozložení spojí v jediný. Během let Samsung vyvinul jedinečnou technologii pantu řady Galaxy Z Fold, mechanismus se navíc s každým dalším novým modelem zlepšuje. Kromě toho jsou modely Galaxy Z Fold pokaždé štíhlejší, takže je u sebe můžeme mít opravdu všude.

V Samsung Newsroomu jsme se podívali na historický vývoj řady Galaxy Z Fold a na to, jak výrobci dospěli k současnému tenkému, kompaktnímu a přitom robustnímu designu.

Galaxy Fold (2019)

Skládací telefony přicházejí: otevírání a zavírání

Tloušťka ve složeném stavu: 15,7 – 17,1 mm Tloušťka v rozloženém stavu: 6,9 – 7,6 mm Hmotnost: 276 g

Životní styl uživatelů chytrých telefonů se liší a tomu odpovídají i jejich odlišné potřeby. Samsung na to každý rok reaguje vývojem nových vyspělých technologií. Galaxy Fold se světu představil v roce 2019 a přinesl do telefonního světa naprostou revoluci – jako první model nabídl přirozenou práci s velkým displejem v rozloženém stavu a přitom kompaktní provedení po složení. Z otevírání a zavírání telefonu se navíc stal nový typ mobilní interakce a díky dříve nevídanému systému pantu vše fungovalo přirozeně a intuitivně.

Skládací technologie působila povědomě, snadno se s ní pracovalo a navíc velmi účinně chránila displej. Telefon se otevíral jednoduše jako kniha a zároveň byl v zavřeném stavu plochý a tenký. Důležité bylo, že se vešel do dlaně. V zavřené podobě měl první Galaxy Fold tloušťku jen 17,1 mm a éra chytrých skládacích telefonů mohla začít.

Galaxy Z Fold 2 (2020)

Režim Flex: technologie Hideaway Hinge a Sweeper

Tloušťka ve složeném stavu: 13,8 – 16,8 mm Tloušťka v rozloženém stavu: 6,0 – 6,9 mm Hmotnost: 282 g

Nástupce průkopnického typu Galaxy Fold se představil v roce 2020. A Galaxy Z Fold2 hned posunul laťku ve světě skládacích telefonů o výrazný kus výše, hlavně díky sofistikovanému novému provedení. Nejzajímavější novinkou byla technologie Hideaway Hinge, tedy vnitřní konstrukce pantu, která zůstávala očím zcela skrytá a přitom umožňovala snadné a spolehlivé otevírání a zavírání. Uživatelé si navíc díky ní mohli telefon postavit na stůl s libovolně nastaveným úhlem displeje, což usnadňovalo fotografování selfies a videohovory v režimu Flex.

Pant Hideaway Hinge tvořilo více než šedesát částí s vačkami a pružinami. Majitelé tak mohli telefon používat nejen v otevřeném a zavřeném stavu, ale také prakticky v libovolném jiném úhlu. Díky optimální konstrukci a umístění Hideaway Hinge byl Galaxy Z Fold2 ještě tenčí než předchozí model, v zavřeném stavu měl „v pase“ jen 16,8 mm.

S novou konstrukcí byl pant v otevřeném i zavřeném stavu pokaždé složený, což nevyhnutelně znamenalo mezeru mezi přední částí přístroje a krytem pantu. Aby byla tato mezera co nejmenší, potřeboval Samsung vyvinout součástku, která by byla odolná a elastická a přitom nezvětšovala rozměry přístroje. Nakonec se výrobci inspirovali kartáčky vysavače a použili přesně střižená optická vlákna, čímž vznikla technologie Sweeper. Ta chránila displej před prachem z okolního prostředí a před dalšími nečistotami, které by mohly mezerou pronikat.

Galaxy Z Fold 3 (2021)

Řešení největšího problému skládacích telefonů: jak je chránit proti vlhkosti

Tloušťka ve složeném stavu: 14,4 – 16,0 mm Tloušťka v rozloženém stavu: 6,4 mm Hmotnost: 271 g

Dnes bereme jako jasnou věc, že jsou telefony vodotěsné. Jenže pro skládací modely to původně neplatilo, jejich konstrukce vodotěsné provedení neumožňovala. A pokud by dovnitř pronikla voda nebo jiná tekutina, samozřejmě hrozily okamžité problémy.

Prvním skládacím telefonem, u něhož se tento oříšek podařilo rozlousknout, byl Galaxy Z Fold3. Vodotěsnou ochranu výrobci použili na dvou místech – ve vnější části displeje a na pantu. Displej chránila před vlhkostí a prachem tenká gumová páska, kovové části pantu byly z materiálu odolného proti korozi s tenoučkou vrstvou trvanlivého maziva. Také spojovací část mezi oběma polovinami telefonu byla chráněná silikonovým těsněním, které zatuhlo až po aplikaci (CIPG). K ochraně citlivých komponentů posloužily i flexibilní kabely pro tištěné spoje (FPCB).

K tenčí a lehčí, ale zároveň odolné konstrukci Galaxy Z Fold3 přispěl i nový robustní materiál Armor Aluminum, odolný proti nárazům, poškození i poškrábání.

Materiál Armor Aluminum výrobci použili ve dvou rozích telefonu a v krytu kolem pantu. Robustní ochrana byla rozhodně zapotřebí – už bylo řečeno, že pant Hideaway Hinge tvořila celá řada miniaturních komponentů, které se musely pohybovat zcela hladce a plynule a sebemenší deformace by se na otevírání a zavírání projevila.

Zajímavým vývojem prošla i zmíněná technologie Sweeper, chránící mezeru mezi pantem a tělem telefonu. Vzhledem k tenčí konstrukci se zkrátily i štětinky kartáčku, což přispělo k elegantnějšímu provedení, ovšem na spolehlivé ochraně se nezměnilo nic. Galaxy Z Fold3 tak měřil ve složeném stavu pouhých 16 mm.

Galaxy Z Fold 4 (2022)

Změna otočné konstrukce na lineární: tenčí a lehčí pant

Tloušťka ve složeném stavu: 14,2 – 15,8 mm Tloušťka v rozloženém stavu: 6,3 mm Hmotnost: 263 g

Galaxy Z Fold4 přišel na trh v roce 2022 a znamenal další výrazné snížení hmotnosti i tloušťky. S 263 gramy vážil telefon téměř o 20 g méně než Galaxy Z Fold2 s 282 g. Tloušťka v zavřeném stavu činila jen 15,8 mm, což byl tehdejší rekord. A opět za tím byly významné technologické inovace.

Pant modelu Galaxy Z Fold4 byl o 21 % lehčí než předchozí typ a výborně se hodil ke kratšímu, ale širšímu přednímu displeji. U předchozích modelů do sebe zapadala ozubená převodová kolečka, ovšem u Galaxy Z Fold4 se konstrukce pantu od základu změnila – rotační pohyb byl nahrazen lineárním. Právě díky tomu tak klesla hmotnost, tloušťka i počet součástek, což zjednodušilo výrobu a vylepšilo odolnost celého přístroje. Model Galaxy Z Fold4 se tak pyšnil nejtenčím a nejlehčím pantem ve své době a zároveň nabízel stejnou úroveň ochrany před okolním prostředím jako jeho předchůdce.

Galaxy Z Fold 5 (2023)

Flex Hinge: tajemství dokonale skládací konstrukce

Tloušťka ve složeném stavu: 13,4 mm Tloušťka v rozloženém stavu: 6,1 mm Hmotnost: 253 g

Nová generace skládacích telefonů se představila v roce 2023 v podobě modelu Galaxy Z Fold5. Výrobci se rozloučili s konstrukčním řešením Hideaway Hinge a nahradili ho zcela novým pantovým mechanismem Flex Hinge, což byl další významný krok vpřed. Nový mechanismus znamenal pružnější provedení a umožnil vývoj dalších zajímavých funkcí. Základem konstrukce Flex Hinge jsou čtyři hřídele a dvojitá kolejnička, po níž jednotlivé díly kloužou. Díky tomu se obě poloviny displeje dají rozložit, aniž by mezi nimi byla viditelná mezera nebo sklad.

Díky novému mechanismu se výrobcům povedlo představit dosud nejlehčí a nejtenčí model v celé řadě Galaxy Z Fold. Je o více než 2 mm tenčí než předchozí telefon, maximální tloušťka dosahuje ve složeném stavu jen 13,4 mm. Váží 253 gramů, o 10 g méně než jeho předchůdce. Elegantní tvary přístroje vyniknou při pohledu z jakéhokoli úhlu.

Samsung svou skládací řadu Galaxy Z Fold vylepšuje každý rok mimo jiné díky precizní inženýrské práci a pečlivě dodržovaným postupům při výrobě. Vývojáři a výrobci dbají na každý detail od vnitřní mechanické konstrukce po drobné designové prvky. Díky nové technologii pantu, což je základní konstrukční prvek každého skládacího telefonu, jsou nové přístroje tenčí než jejich předchůdci, což atraktivitu a praktickou využitelnost řady Galaxy Z Fold významně vylepšilo. Samsung hodlá na svou tradici vynikajících skládacích smartphonů stavět i nadále a nabízet další a další novinky stále většímu počtu zákazníků.

Nejnovější generace se představí už 10. července v Paříži na akci Galaxy Unpacked.