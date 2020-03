Herní veletrh E3 byl pro letošek zrušen, o nové Xboxy ale nepřijdeme

Nikoho asi nepřekvapí, že kvůli panemii virového onemocnění COVID-19 byl zrušen herní veletrh E3. Tato tradiční akce, která se koná nepřetržitě od roku 1995, se měla letos uskutečnit mezi 9. a 11. červnem. V Los Angeles měla být představena nejen záplava nových her, ale také nové konzole Xbox série X od Microsoftu. O ně ale naštěstí nepřijdeme.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h

— Phil Spencer (@XboxP3) March 11, 2020