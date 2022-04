Herní scenáristka Amy Hennig se vrací ke Star Wars. Chystá oživení zrušené příběhové pecky?

Už tak bohatou mytologii Hvězdných válek rozšíří další velkolepá příběhová hra. Ve spolupráci s Lucasfilm Games na ní pracuje vývojářské studio Skydance New Media, v jehož čele stojí oceňovaná scenáristka a kreativní ředitelka Amy Hennig, která byla u zrodu řady oblíbených herních sérií včetně Legacy of Kain či Uncharted. Podle informací magazínu DualShockers půjde o oživení zrušeného projektu s kódovým označením Ragtag, na němž Hennig před lety pracovala ve společnosti Electronic Arts.

Ragtag se mění na Walton?

Podle tiskové zprávy se fanoušci mohou těšit na akční dobrodružství s filmovým zpracováním a originální příběhem ze světa Hvězdných válek. Doplňující informace krátce po oficiálním oznámení přinesl herní magazín DualShockers ve spolupráci s důvěryhodným twitterovým účtem AccNgt, který v minulosti již několikrát přinesl přesné informace o chystaných hrách Star Wars.

Hra nese kódové označení Walton a podle účtu AccNgt půjde alespoň zčásti o oživení zrušeného projektu Ragtag, na němž Amy Hennig pracovala v dnes již neexistujícím studiu Visceral Games pod křídly společnosti Electronic Arts.

Po stopách rebelů

Projekt Walton by se měl odehrávat během působení odbojového hnutí Aliance rebelů, tedy ve stejném období jako původní filmová trilogie. Časově zasazení se tak částečně překrývá se zmíněným projektem Ragtag, který měl vyprávět příběh bezprostředně před událostmi Epizody V – Impérium vrací úder.

Společnost Skydance New Media, herní odnož filmové produkční společnosti Skydance, vznikla v roce 2018. Ve studiu souběžně vzniká také příběhová hra založená na licenci od Marvelu.

V předaleké galaxii…

Projekt Walton není jedinou hrou z vesmíru Star Wars s vysokým rozpočtem, která je aktuální ve vývoji. Ve studiu Respawn vzniká pokračování akce Jedi: Fallen Order a blíže nepředstavená střílečka z první osoby. Společnost Aspyr Media pracuje na ambiciózním remaku RPG Knights of the Old Republic, zatímco v Ubisoftu chystají neznámou akční hru v otevřeném světě. A zapomínat bychom neměli ani na francouzské studio Quantic Dream, v němž vzniká příběhová akce Star Wars Eclipse.