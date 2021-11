Chystá se ambiciózní příběhová hra ze světa Marvelu. Pod dohledem bývalé ředitelky Naughty Dog

Amy Hennig, bývalá kreativní ředitelka studia Naughty Dog, již nějakou dobu vede Skydance New Media, herní studio pod hlavičkou stejnojmenné americké produkční společnosti. Informace o prvním plnohodnotném projektu drželi tvůrci dlouhou dobu pod pokličkou. Mírně ji nadzvedli až nyní, díky čemuž víme, že ve Skydance vzniká nákladná příběhová hra ze světa Marvelu.

O ambiciózním projektu však nadále víme poměrně málo. Podle Skydance se jedná o příběhovou akční adventuru s originálním příběhem a svěžím pohledem na Marvel Universe. Na informace o datu vydání, platformách či zúčastněných superhrdinech ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Amy Hennig po odchodu ze studia Naughty Dog, kde stála u zrodu série Uncharted, přesídlila do Visceral Games, kde několik let pracovala na později zrušené Star Wars hře s kódovým označením Ragtag. V čele studia Skydance New Media stojí od jeho vzniku v listopadu 2019.

