Herní notebooky Asus Strix SCAR jdou do prodeje, cena atakuje 100 tisíc Kč

Novinky od Asusu slibují brutální výkon pro hraní her

Nabídnou procesory od Intelu 13. generace nebo grafiku Nvidia GeForce RTX 4090

V nejvyšší konfiguraci zaplatíte téměř 100 tisíc Kč

Asus patří už notnou řádku let mezi přední výrobce herních notebooků. Pokud hledáte to nejlepší, co můžete tchajwanská společnost nabídnout pro vaše herní seance, sáhnout musíte po řadě Strix SCAR. Právě do ní nyní přibyla čtveřice nových modelů, které se zároveň začínají prodávat i na českém trhu.

Novinky s 16“ a 18“ displeji charakterizuje především vysoký výkon a neméně vysoká cena. Mezi hlavní výhody patří například procesory až Intel Core i9-13980HX 13. generace, grafiku až Nvidia GeForce RTX 4090 TGP 150 W, technologie chlazení Tri-Fan, která zvětšuje plochu pro odvod tepla až o 92,23 % oproti předchozím modelům. Zobrazovací panely jsou dostupné i ve variantě Nebula HDR s Mini LED, které poskytují nejen obnovovací frekvenci až 240 Hz, ale také maximální jas 1 100 nitů, rozlišení QHD či odezvu 3 ms.

Notebooky Asus ROG Strix SCAR (2023) jsou k dispozici v 16“ a 18“ variantě za cenu začínající na 84 490 Kč, nicméně v nejvyšší konfiguraci se lze vyšplhat až na 98 990 Kč. Na kompletní přehled cen se můžete podívat v tabulce níže:

Označení Konfigurace Název Cena (včetně DPH) G634JZ-NEBULA042W 16“/240 Hz/i9-13980HX/32 GB/1 TB SSD/RTX 4080/Off Black/W11H ROG Strix SCAR 16 84 490 Kč G634JY-NEBULA034W 16“/240 Hz/i9-13980HX/32 GB/1 TB SSD/RTX 4090/Off Black/W11H ROG Strix SCAR 16 96 490 Kč G834JY-NEBULA040W 18“/240 Hz/i9-13980HX/32 GB/1 TB SSD/RTX 4090/Off Black/W11H ROG Strix SCAR 18 98 990 Kč G834JZ-NEBULA020W 18“/240 Hz/i9-13980HX/32 GB/1 TB SSD/RTX 4080/Off Black/W11H ROG Strix SCAR 18 86 990 Kč