Hasiči museli rozsekat Teslu sekyrou. Vybitá baterie v ní uvěznila dítě

Tesla Model Y v americkém státě Arizona uvěznila v horkém letním dni batole

Na vině byla vybitá 12v baterie ovládající okna a dveře

Dítě museli vysvobodit až přivolaní hasiči

Elektromobily jsou poměrně bezpečná a spolehlivá vozidla, minimálně ve srovnání s automobily se spalovacími motory, ačkoli se někteří lidé a servery snaží pravidelně šířit paniku, často nepodloženými či zavádějícími informacemi. Jako každá věc ovšem může i elektromobil selhat a ohrozit někoho na životě. Ve městě Scottsdale v americkém státě Arizona stálo selhání Tesly málem život 20měsíční batole, které ve vozidle uvízlo. Arizona jen pro představu patří mezi nejteplejší americké státy a toho dne se teploty pohybovaly okolo 38 stupňů Celsia.

Kdyby nezasáhli hasiči, mohlo dojít na nejhorší

Batole uvízlo v Tesle Model Y kvůli selhání 12v baterie, která má na starost mimo jiné otevírání dveří a oken. Dítě se podařilo bezpečně vyprostit z auta poté, co hasiči rozbili okno sekerou. Tento problém však vyvolává obavy, proč neexistuje snadný způsob, jak otevřít auto zvenčí, když jeho 12voltová baterie ztratí energii. Majitelka vozu Renee Sanchezová vezla svou vnučku do zoo, ale poté, co dítě naložila do modelu Y, zavřela dveře a už je nedokázala otevřít. „Můj klíč v telefonu, ani klasický klíč od auta, je neotevřel,“ řekla Sanchezová v rozhovoru pro Arizona’s Family. Proto neváhala a zavolala na pomoc místní hasiče.

Dveře modelu Y je možné otevřít, pokud jste uvnitř vozidla bez napájení – k otevření předních dveří slouží západka a k otevření zadních dveří kabel. To však nebyla možnost pro malé dítě, které bylo připoutáno v autosedačce, zatímco dospělá osoba se nacházela mimo vůz. Vybitou Teslu lze nastartovat, abyste se do ní mohli dostat, avšak nejedná se o jednoduchý proces. Server The Verge požádal Teslu o vyjádření, nicméně vzhledem k tomu, že Muskova společnost rozpustila tiskové oddělení, pravděpodobně se jej nedočká.

Začátkem tohoto týdne informoval portál Arizona’s Family o případu ženy, která uvízla ve svém modelu Y, ačkoli se jí podařilo z vozu dostat, jakmile se dozvěděla o západce. V loňském roce jeden řidič z Arizony uvedl, že v horkém dni uvízl ve svém modelu Y a dostal se ven díky pomoci své sestry. Naštěstí mají tyto případy šťastný konec.