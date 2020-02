Hacknout dopravu v Google Mapách je snadné. Postačí vám k tomu 99 smartphonů

Miliony, možná spíše miliardy lidí denně spoléhají na navigace ve svých telefonech. Google Mapy nebo třeba Waze se vyplatí zapnout i pokud cestu dobře znáte, poskytnou vám totiž aktuální informace o dopravě a pokud je někde kolona, včas vás zavedou na objízdnou trasu.

Jak ale tyto aplikace operativně zjišťují, že někde houstne provoz? Jednoduše, váš telefon s aktivní navigací zároveň odesílá data o rychlosti a poloze. A pokud na jednom místě větší množství telefonů náhle vykazuje pohyb nižší rychlostí, než je běžné, jde pravděpodobně o kolonu. Ne vždy tomu ale tak musí doopravdy být.

Neškodný žert, nebo bezpečnostní riziko?

Berlínský umělec Simon Weckert vyzkoušel, jak jednoduché je takovéto aplikace zmást. Vzal vozík, naložil do něj 99 telefonu, a na všech zapnul automobilovou navigaci v Google Mapách. Pak se jen prošel ulicemi německého hlavního města.

Jak je z krátkého videa patrné, na mapě se skutečně brzy vytvořila červená zóna značící kolonu. Ostatní automobilisté by tak v tuto chvíli zřejmě volili objízdnou trasu, protože by jim to jejich navigace radila. A to přesto, že v místě ve skutečnosti žádný provoz nebyl. Bohužel nejsou k dispozici bližší informace o technické stránce projektu.

Nevíme tak například, jestli každý telefon musel mít vlastní SIM kartu, nebo vše fungovalo i při připojení na jednotný hotspot. V takovém případě by jistě šlo pro Google o námět na zlepšení – desítky zařízení se stejnou IP adresou pravděpodobně nejsou dobrým ukazatelem reálné situace.

Celá akce ale nemusí být vnímána jen jako neškodný žert. Ukazuje totiž, jak snadné je teoreticky ovlivnit velké množství lidí a navést je na určitou trasu. Lze si tak například představit, že by podobnou taktiku mohli zneužít například teroristé pro nasměrování velkého počtu lidí do konkrétní lokality, nebo třeba zloději na zajištění klidu v ulici, kde by byla domnělá kolona. A to je ostatně svým způsobem to, na co chtěl umělec poukázat. Na svém webu popisuje, jak aplikace dokáží ovlivňovat náš život, i dění ve světe okolo nás.