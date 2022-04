Hackeři napadli stránky Ruské pravoslavné církve, cílem bylo poškodit patriarchu Kirilla

Jedním z pilířů Putinovy vlády je pravoslavná církev, která hraje velkou roli v životech Rusů především v odlehlejších oblastech.

Kreml má dlouhodobou podporu Vladimira Michajloviče Gunďajeva, známého také jako moskevský patriarcha Kirill, který je od roku 2009 nejvyšším představitelem Ruské pravoslavné církve. Jeho podpora Vladimira Putina neustala ani po začátku války na Ukrajině, což se nelíbilo nejen celé řadě ruských duchovních, kteří proti podpoře války ze strany Kirilla ostře vystoupili, ale také neznámému hackerovi. Ten se rozhodl zakročit a umístil na webové stránky charitativního křídla Ruské pravoslavné církve článek, který nejvyššího představitele pravoslavné církve v Rusku odsuzuje.

Takovéto útoky mohou potenciálně Putina velmi ohrozit. Jeho kontrola nad Ruskem se totiž do značné míry opírá o podporu vysokých církevních představitelů.

🔸Website of Russian Orthodox Church's charitable wing hacked

A statement on the site denounces Patriach Kiril who supports Russia's war in Ukraine (archived page: https://t.co/gTwZGtJxZz). More than 57,000 emails have reportedly been leaked. pic.twitter.com/MVUA2KoTRX

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 12, 2022