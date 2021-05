GTA 5 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S zná datum vydání

GTA 5 se do výslužby v žádném případě nechystá. Není divu, když skvěle prodává už téměř 8 let od svého vydání v roce 2013 (k dnešnímu dni má na kontě neuvěřitelných 140 milionů prodaných kopií). Od loňského roku víme, že tvůrci chystají vylepšenou verzi hry pro nové konzole. A nyní se studio Rockstar Games podělilo o konkrétní datum vydání – nedočkavci si tak v kalendářích mohou zakroužkovat 11. listopadu.

Ve stejný den dorazí také samostatně spustitelná multiplayerová část GTA Online, přičemž majitelé PlayStation 5 mohou využít speciální tříměsíční akce (tedy do února 2022), během níž mohou oblíbený online režim hrát zcela zdarma. Hráči na PlayStation 4 si navíc až do vydání hry na PS5 mohou každý měsíc vyzvednout herní měnu v hodnotě milion dolarů.

Lepší ve všech směrech

Tvůrci slibují, že nová verze nabídne celou řadu nových funkcí a dalších vylepšení, která naplno využijí potenciál výkonného hardwaru. Podrobnější informace si však Rockstar schovává na později. Už dříve se však vývojáři nechali slyšet, že vylepšené GTA 5 nabídne pokročilé vizuální zpracování či řadu technických vylepšení, která by měla mít pozitivní vliv například na plynulost hry.

GTA 3 slaví kulatiny

Tvůrci však nezapomínají ani dávnější minulost, a to v souvislosti s výročím dvaceti let od vydání legendárního GTA III. Fanoušci se mohou těšit „zajímavá překvapení“, přičemž některá z nich budou provázána s GTA Online, což otevírá prostor všemožným spekulacím o remasterované, či snad dokonce kompletně přepracované verzi hry, která jako první převedla sérii GTA do 3D zobrazení.

Pořídíte si GTA 5 na nové konzole, nebo již hru vlastníte nejméně třikrát? Dejte nám vědět v komentářích.