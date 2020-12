Google Stadia míří na iPhony a iPady. Vystačí si s webovým prohlížečem

Google v minulém týdnu spustil v České republice a na Slovensku svoji herní streamovací službu Stadia, skrze kterou je možné hrát za měsíční poplatek „velké“ hry na (nadneseně řešeno) jakémkoliv zařízení připojeném k rychlému internetu. Z této škatulky byly kvůli přísným podmínkám App Store vyřazeny iPhony a iPady, ovšem i na nich je nyní možné službu Google Stadia používat.

Stadia míří oklikou na iOS a iPadOS

Stejně jako NVIDIA se službou GeForce Now musel i Google jít oklikou přes webový prohlížeč, neboť aplikaci Stadia není možné za současných podmínek nahrát do App Store. Webovou verzi lze spustit skrze prohlížeč Safari (zatím je to pouze beta) přes web www.stadia.com. Pokud již máte předplatné, stačí se přihlásit pod svým účtem a hrát, pokud jej nemáte, můžete se na těchto stránkách zaregistrovat. Webová stránka služby Stadia funguje i jako progresivní aplikace, takže si můžete její ikonu uložit přímo na domovskou obrazovku.

V knihovně služby Stadia nechybí spousta populárních her včetně nedávno vydaného Cyberpunku 2077, pro maximální zážitek se doporučuje použít libovolný herní ovladač, např. od Microsoftu nebo od Sony. Některé hry lze ovládat přímo skrze dotykovou obrazovku