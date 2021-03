Google si pustil pusu na špacír. Gigant omylem zveřejnil jména chystaných telefonů

Když dojde na úniky informací, většinou za nimi stojí twitterové účty a anonymní zdroje. Obvykle se nestává, že by za úniky stála nadnárodní korporace, alespoň pokud jde o cizí produkty. Jenže v Googlu někomu nedošlo, že vypustit do světa seznam zařízení podporujících ARCore, na kterých je také pár kousků, o kterých ještě zákazníci neví, není nejlepší nápad.

Ve zmíněném dokumentu se objevilo hned několik názvů chystaných zařízení. Seznam telefonů od osmi výrobců najdete níže:

Asus Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola Moto G100

Oppo Reno 5A

Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Bosch

Realme 8 Pro

Samsung A52 4G

Samsung A72 4G

Samsung A82 5G

TCL 20 Pro 5G

ZTE Z6650S

O některých zařízeních víme, ať už z předchozích úniků, nebo z referencí samotných firem. To je třeba příklad Samsungů A52 a A72, které korejský gigant neuhlídal, stejně tak Realme 8 Pro rovněž není překvapivé jméno. Na druhou stranu některé telefony nás mohou nechat chladnými, neboť se do našich končin jen tak nepodívají. To je příklad Oppo Reno 5A, Oppo Reno 5 Pro Plus 5G Bosch nebo LG Stylo 7.

Co nás ale zajímat může je Asus Zenfone 8 Flip, pravděpodobný nástupce Zenfonu 7. O tom tchajwanská firma zatím neřekla ani slovo, stejně tak se podařilo uhlídat jakýkoli únik. Zajímavě vypadá také Motorola Moto G100, což by měla být globální varianta Motoroly Edge S se Snapdragonem 870.