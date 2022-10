Google se pochlubil snímky z Pixelu 7 Pro. Kvalita 30× přiblížení bere dech

Jestli v něčem Pixely od Googlu skutečně excelují, je to fotografie. V minulosti se internetový gigant z Mountain View mohl pochlubit skvělým nočním režimem, který jen obtížně hledal konkurenci. Tentokrát chce způsobit revoluci na poli mobilních teleobjektivů, což podpořil sérií několika snímků s různým stupněm přiblížení.

Funkce Super Res Zoom má za úkol vytáhnout ze 48Mpx fotoaparátu s teleobjektivem maximum a pokud možno se co nejvíce přiblížit kvalitě, jakou poskytují profesionální (bez)zrcadlovky. V první sérii můžeme vidět New York, konkrétně budovu One World Trade Center. Tu si lze prohlédnout jak bez přiblížení, tak až v maximálním 30× přiblížení. Od 15× přiblížení se do tvorby snímku zapojuje stabilizace a od 20× přiblížení používá Google technologii strojového učení poháněnou čipsetem Tensor G2.

Na druhé sadě snímků se nachází známý most Golden Gate, který spojuje města San Francisco a Sausalito. I v tomto případě předvádí Pixel 7 Pro nadstandardní výkony.

Za snahu přiblížit se kvalitě (bez)zrcadlovek si Google bezesporu zaslouží pochvalu. Z fyzikálního hlediska nelze vyprodukovat stejně kvalitní snímky, proto je potřeba vypomoci si softwarovými berličkami, umělou inteligencí a strojovým učením. I tak ukázky vypadají působivě.