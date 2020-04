Google prý pracuje na vlastních čipsetech. Použije je příští rok u Pixelů a Chromebooků

Podle benchmarků pohání nejvýkonnější zařízení s Androidem čipsety od Qualcommu řady 8, ovšem kvůli jejich zvyšující se ceně výrobci v poslední době čím dál častěji volí levnější Snapdragony z řad 7 a 6. Spekuluje se, že tak učiní i Google u podzimních Pixelů, které by měly namísto aktuálně vlajkového Snapdragonu 865 dostat slabší Snapdragon 765G. Pro příští rok má prý navíc Google připravené jiné úsporné opatření.

Pixely s vlastními procesory? Možná už příští rok

Podle webu Axios Google údajně činí velké pokroky v návrhu vlastního čipsetu, a mohl by s ním přijít již příští rok. Čipset je vyvíjen pod kódovým označením Whitechapel a měl by najít odbytiště jak ve smartphonech Pixel, tak i v Chromeboocích. O výrobu se má postarat Samsung novým 5nm výrobním procesem, což by mělo znamenat vysokou efektivitu. Čipset má obsahovat osm „ARMových“ procesorových jader a vlastní technologie Google využitelné při strojovém učení. Součástí čipu má být i vlastní koprocesor, který se bude starat o always-on režim funkce Google Assistant.

Díky vlastnímu čipsetu by Google mohl nejen ušetřit výrobní náklady, ale také by mohl smartphony Pixel (a Chromebooky) učinit ještě více unikátními z hlediska spolupráce hardwaru a softwaru.