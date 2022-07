Google Pixel 6a má bezpečnostní problém ohledně čtečky otisků prstů

Ochrana soukromí je důležitá a citlivá věc i v případě, že nemáte co skrývat. Nejen proto bezpečnostní experti neustále upozorňují běžné uživatele, aby si své smartphony chránili pokud možno co nejsilnějším heslem a využívali bezpečné způsoby pro ověřování totožnosti, například skrze biometriku. Jedním z těchto způsobů ověření je také otisk prstu. Právě čtečka otisků prstů se stala jedním z nejpopulárnějších způsobů ochrany chytrých telefonů.

Vzhledem k tomu, že každý člověk má unikátní otisky, je velmi nepravděpodobné, že by někdo tímto způsobem jen tak odemknul váš smartphone. V případě Google Pixel 6a je nicméně situace trochu složitější – známí youtubeři Beebom a Geekyranjit upozornili na svých kanálech na to, že nejnovější přírůstek do portfolia firmy z Mountain View rozpoznává i otisky prstů, které nikdy nebyly na zařízení registrovány.

Asi netřeba zmiňovat, že pokud odemkne telefon cizí otisk bez větších problémů, eliminuje to veškeré argumenty pro používání této metody zabezpečení. Je ovšem pravděpodobné, že Google již o celé situaci ví a aktivně jí řeší. Pokud půjde o softwarovou chybu, nejspíše se vlastníci Pixelu 6a brzy dočkají aktualizace. Do té doby jim nezbývá jiná možnost, než využívat opravdu silné heslo či gesto.