Google omylem vypustil testovací verzi Androidu 11. Přináší zajímavé novinky

Android 11 měl být oficiálně představen na vývojářské konferenci Google I/O, avšak kvůli pandemii COVID-19 byla celá akce zrušená a premiéra nového Androidu odložena. Posledním uvažovaným termínem byl 3. červen, avšak ani tento termín Google nedodrží, patrně kvůli nepokojům v USA.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020