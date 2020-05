Google Mapy nově ukážou místa přístupná pro vozíčkáře

Google představil v Mapách Google novou funkci s názvem Accessible Places (Přístupná místa), která uživatelům na vozíčku umožní dopředu zjistit, zda jsou pro ně vybraná místa přístupná. Update s novinkou je zatím dostupný v USA, Velké Británii, Austrálii a Japonsku, brzy by se však měl rozšířit do dalších zemí.

Nová funkce je podle Googlu určená nejen vozíčkářům, ale také rodičům s kočárky, starším lidem s unavenýma nohama či lidem tahajícím těžké předměty. Informace o tom, zda je vybraný obchod, restaurace, lékárna nebo jiné místo bezbariérové, se zobrazí formou ikony vozíčku. Po kliknutí na dané místo se u ikonky objeví konkrétní informace o bezbariérovosti – jestli je zde bezbariérové parkoviště, vchod, sezení nebo WC.

Technologický gigant informace o bezbariérovém přístupu do své globálně populární aplikace získal na základě výzvy uživatelům, aby s ním tyto informace sdíleli, a pomohli také majitelé obchodů, restaurací, kaváren, lékáren a dalších podniků, kteří tento údaj přidali do svých firemních profilů v rámci aplikace Moje firma na Googlu. My můžeme jen doufat, že nejen pro vozíčkáře nadmíru užitečná novinka bude co nejdříve dostupná i pro uživatele v České republice a na Slovensku.