Google jako výchozí vyhledávač? Exkluzivní pozice vyšla na 600 miliard, odhalil soud

Google prý zaplatil za exkluzivní pozici svého vyhledávače přes půl bilionu korun

Americkému ministerstvu se to nelíbí, má jít o monopolní praktiku

Google se aktuálně nachází v kleštích. Kvůli monopolní pozici na trhu s vyhledávači jej vyšetřuje nejen Evropská unie (EU), ale také antimonopolní orgány v USA. Svědectví u amerického soudu odhalilo velmi zajímavou skutečnost: Google si za exkluzivní pozici vyhledávače nemálo zaplatil.

Google odpověděl, kolik stojí exkluzivita

Se zjištěním přišel během křížového výslechu Prabhakar Raghavan, šéf vyhledávacího enginu ve společnosti Google. Výslech klíčového svědka přikázalo americké ministerstvo spravedlnosti a ten proběhl minulý týden.

Svědek odhalil, že Alphabet – mateřská společnost Googlu – si díky reklamnímu byznys ve vyhledávači Google přišla za poslední tři měsíce na přibližně 44 miliard dolarů a za poslední rok asi 165 miliard dolarů. Celý její reklamní byznys, který zahrnuje i reklamy na YouTube, vydělal něco málo pod 90 miliard dolarů.

Tyto částky jsou volně ověřitelné v oficiálním výkazu ohledně hospodářských výsledků. Ukazuje to, že Google nemá nouzi o extrémní zisky. Z matematiky na pozadí vyplývá, že jen za rok 2021 Google zaplatil svým obchodním partnerům dohromady 26,3 miliardy dolarů (asi 606 miliard korun) za to, že jej nabízí coby první možnost při výběru vyhledávače. Svědek následně tuto částku potvrdil.

Většinu dostal Apple

Tato částka putovala z největší části do Cupertina, Google zaplatil Applu za výchozí pozici vyhledávače na všech produktech značky hned 18 miliard dolarů. Zbytek financí putoval do společnosti Mozilla, do Samsungu a pak k dalším menším výrobcům elektroniky.

Fascinující je, že doposud byla tato čísla přísně utajována. Soud však začíná být relativně vyostřený a každá nová informace může Googlu uhrát důležité body v soutěži o udržení coby výchozí vyhledávač pro většinu uživatelů. Na záda mu však dýchá nejen Microsoft, ale i menší hráči, jako třeba TikTok.

Dle dosavadních vyjádření ministerstva spravedlnosti to ale pro Google moc pozitivně nevypadá. Soud se totiž domnívá, že vynaložení 26,3 miliardy dolarů na zajištění výchozího statusu „všude“ je vlastně způsob, jak zajistit, aby trh nebyl konkurenční. A přesně proti tomu je celý proces směřován.