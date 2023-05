TikTok jde tvrdě po Googlu. Představil vlastní vyhledávací widget pro mobily

TikTok se dlouhodobě snaží profilovat jako technologická společnost s přesahem, nikoliv jen „firma, která provozuje sociální síť pro generaci Z“. Dalším krokem vstříc této myšlence je představení vlastního vyhledávače a widgetu pro něj. Zástupce na plochu mohou od začátku května používat uživatelé na iPhonech, nyní se widget rozšiřuje i na Android.

Vyhledávací engine v rámci TikToku si již můžete vyzkoušet sami bez nutnosti stahovat aplikaci do svého telefonu. Stačí navštívit TikTok v internetovém prohlížeči, třebaže bez přihlášení. Po zadání klíčového slova „český prezident“ síť začne předhazovat videa v kontextu Petra Pavla, ale také týkající se nedávných voleb, anebo našeho prvního prezidenta Václava Havla.

Tiktok search widget is now in the iPhone 📲

Tiktok has now launched a search widget available to all users on iPhone encouraging them to move away from Google and search on TikTok even further

