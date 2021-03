Google chystá nástupce sluchátek Pixel Buds 2. Možná přijdou dvě verze

Bezdrátová sluchátka od Googlu s názvem Pixel Buds 2 se softwarovému gigantu vcelku povedla. Není proto divu, že již pracuje na jejich nástupci. Informace prozradil už tradiční „leaker“ FCC, tedy americká Federální komise pro telekomunikace. U tohoto úřadu si Google zaregistroval dvě zařízení s označením GPQY2 a G7YPJ od výrobce Weifang Goertek Electronics. Chystá tedy Google dvě verze sluchátek?

Ne tak docela. Dvě zaregistrovaná zařízení měla už aktuální sluchátka Pixel Buds 2 a podle všeho se jedná o standardní postup. Právě výrobce napověděl, že se jedná o nástupce Pixel Buds 2, neboť Weifang Goertek Electronics vyráběl současnou generaci sluchátek od Googlu.

Kdy se nástupce dočkáme, není prozatím jasné. Z registrace jsme se dozvěděli akorát to, že velikostí jsou sluchátka plus minus stejná jako Pixel Buds 2 a mají také stejnou verzi Bluetooth. Smlouva o mlčenlivosti pro úřad platí po 180 dní a vyprší tedy v říjnu. Na září je přitom plánovaná konference Made by Google, na které by se sluchátka mohla dočkat oficiálního představení. Pokud ale Google bude zatajovat informace o svých produktech jako doposud, dočkáme se neoficiálního představení mnohem dříve.