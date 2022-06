Google čachruje se svými komunikačními službami. Duo se promění v Meet. Nebo naopak?

V září roku 2016 spatřily světlo světa dvě komunikační aplikace – Google Allo a Google Duo. Zatímco ta první se zaměřovala na klasické posílání zpráv, druhá pro změnu vsázela na videohovory. Jak už to tak ale u společnosti z Mountain View bývá, její produkty se často vzájemně kanibalizují a není proto výjimkou, pokud mají jepičí život. To se již v minulosti potvrdilo v případě Allo, které Google zaříznul v roce 2019.

Na druhou stranu se poměrně dobře uchytilo Duo, které nabízelo dobrou kvalitu audia i videa. Ani dosavadní úspěchy ho však neuchránily před koncem – Google totiž oznámil spojení svých dvou aplikací Meet a Duo do jedné. Značka Duo tedy postupně vymizí a zůstane pouze Meet, který má v aktuální hierarchii Googlu výsadní postavení.

Neznamená to ovšem, že by Duo zmizelo z digitálního světa bez jakéhokoliv odkazu. Do aplikace Meet totiž přibyde možnost rychlého hovoru či videohovoru bez nutnosti zvát protistranu pomocí tradiční pozvánky či linku. Spojení aplikací bude probíhat postupně – nejprve v rámci aktualizace dostane Duo všechny funkce Meet, přičemž někdy v průběhu letošního roku se Duo přejmenuje na Google Meet a původní aplikace Meet dostane dočasně přídomek Original, než bude definitivně ukončena.