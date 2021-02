Google a Ford uzavírají partnerství. Budoucí automobily značky poběží na Androidu

Automobilka Ford navázala dlouhodobé partnerství se společností Google, které vyústí v zakořenění aplikací s služeb Google přímo do informačního a zábavního systému budoucích automobilů. Kromě toho obě firmy vyčlení ze svých řad několik zaměstnanců, kteří budou mít na starosti řízení budoucích inovací automobilky. Spolupráce je vyhlášena na 6 příštích let, v automobilech by měla být vidět už v roce 2023.

Od roku 2023 by měly vybrané modely značek Ford a Lincoln běžet na prostředí Android Automotive OS, což je specializovaný operační systém určený přímo pro automobily. V tomto systému jsou přímo integrované mapové podklady, Asistent a další aplikace a služby od Google. Majitelé telefonů Apple iPhone se však nemusí bát, stále by měla být zachována i podpora služeb Apple Car Play nebo Amazon Alexa. Automobily Ford nebudou od Google využívat pouze zábavní a informační systém, ale budou napojeny i na jeho cloud a využívat umělou inteligenci.

As part of our newly announced partnership, @Google and @Ford are creating a collaborative group called Team Upshift, which will bring together employees from both companies to drive disruptive, data-driven innovation in our plants and in our vehicles. https://t.co/XX9LGPYIor

— Jim Farley (@jimfarley98) February 1, 2021